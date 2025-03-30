Trump Finlandiya'ya yanaşıyor: Buzkıran gemilere ihtiyacımız var

Trump, çok iyi bir golf oyuncusu olduğunu belirttiği Stubb ile golf oynadıklarını ve bir turnuva kazandıklarını belirtti. Özellikle ABD'nin buzkıran gemilere olan ihtiyacını vurgulayan Trump, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için işbirliği yapacaklarını ifade etti. Trump, Stubb'un kendisine "ABD'nin geri döndüğünü ve yeniden güçlendiğini" söylediğini aktararak, kendisinin de bu görüşe katıldığını kaydetti.