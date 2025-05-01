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Trump'tan Katar'daki Simaisma projesine 3 milyar dolarlık yatırım

Trump'tan Katar'daki Simaisma projesine 3 milyar dolarlık yatırım

15:551/05/2025, Perşembe
AA
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Qatari Diar ile Trump Organization'a bağlı Dar Global, Simaisma'da lüks yaşam projesi için stratejik anlaşma imzaladı.
Qatari Diar ile Trump Organization'a bağlı Dar Global, Simaisma'da lüks yaşam projesi için stratejik anlaşma imzaladı.

Katar'ın önde gelen gayrimenkul şirketlerinden Qatari Diar ile Trump Organization'a bağlı Dar Global şirketi arasında Simaisma bölgesinde dev bir lüks yaşam projesi için stratejik bir anlaşma imzalandı.

Anlaşma Qatari Diar'ın Lusail'deki genel merkezinde düzenlenen bir törenle imzalandı.



İmza törenine, Katar Belediyeler Bakanı ve Qatari Diar Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah bin Hamad bin Abdullah Al Attiya (sağda), ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu ve Trump Organization Başkan Yardımcısı Eric Trump (ortada) ve iki şirketin üst düzey yöneticileri katıldı.




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