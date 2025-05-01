Trump'tan Katar'daki Simaisma projesine 3 milyar dolarlık yatırım

İmza törenine, Katar Belediyeler Bakanı ve Qatari Diar Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah bin Hamad bin Abdullah Al Attiya (sağda), ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu ve Trump Organization Başkan Yardımcısı Eric Trump (ortada) ve iki şirketin üst düzey yöneticileri katıldı.