Dünya Trumptan Twitter yorumu Artık emin ellerde
AMERİKA

Trump'tan Twitter yorumu: Artık emin ellerde

Eski ABD Başkanı Donald Trump, SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter’ı 44 milyar dolara satın almasının ardından kendi kurduğu sosyal medya platformu "Truth Social" üzerinden yeni bir paylaşım yaptı. Trump, Twitter'ın bir an önce sahte hesaplardan kurtulması gerektiğini söyleyerek, "Twitter'ın şimdi artık daha akıllı ellerde olmasından ve ülkemizden gerçekten nefret eden radikal sol akıl hastaları ve manyaklar tarafından yönetilmemesinden dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Trumptan Twitter yorumu: Artık emin ellerde
Trump

Eski ABD Başkanı Donald Trump, SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter’ı 44 milyar dolara satın almasının ardından kendi kurduğu sosyal medya platformu "Truth Social" üzerinden yeni bir paylaşım yaptı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Trump, Twitter'ın bir an önce sahte hesaplardan kurtulması gerektiğini söyleyerek, "Twitter'ın şimdi artık daha akıllı ellerde olmasından ve ülkemizden gerçekten nefret eden radikal sol akıl hastaları ve manyaklar tarafından yönetilmemesinden dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Trump'ın, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından "baskını teşvik ettiği" gerekçesiyle tamamen kapatılmış, bunun üzerine Trump, Truth Social'ı kurmuştu.

'Gizli belge' soruşturmasında yeni gelişme: Trump'ın özel uzman talebi kabul edildi
DÜNYA
'Gizli belge' soruşturmasında yeni gelişme: Trump'ın özel uzman talebi kabul edildi

Trump kapatılan twitter hesabının peşine düştü
DÜNYA
Trump kapatılan twitter hesabının peşine düştü
Zelenskiyden Türkçe paylaşım

Zelenskiy'den Türkçe paylaşım

​29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Kredi politikasından taviz yok

Kredi politikasından taviz yok

​Finansal İstikrar Komitesi'nden kararlı açıklama.
Türkiye Yüzyılıyla yükseliş dönemi

Vizyonu birlikte inşa edelim.

Gemlik'te tarihi gün.
'Artık emin ellerde'

'Artık emin ellerde'

​Trump'tan Twitter yorumu.

Artan enerji fiyatları göçe zorladı.

Kuş artık özgür

Kuş artık özgür

​İlk işi CEO'yu kovmak oldu.

Savcılık Fincancı ve ekibinin görevden alınması için dava açtı.
'Bu gurur hepimizin'

'Bu gurur hepimizin'

​İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini korudu.
Aslan galibiyet hasretine son verdi

Aslan galibiyet hasretine son verdi

​Galatasaray, haftanın açılış maçında rakibini mağlup etti.

​Yerli otomobil Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı.

Sürücülere uyarı yapıldı: Yoğun kar yağışı zor anlar yaşatıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.