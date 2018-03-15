Afrin'de son durum: Bölgeye çok sayıda komando sevk ediliyor TSK'dan Afrin için yeni sevkiyat Zeytin Dalı Harekatı için Hatay'a gelen komandolar ve askeri araçlar, sınır birliklerine sevk edildi. Öte yandan, askeri helikopterlerin Afrin bölgesinde uçuş yaptığı görüldü.

Haber Merkezi 15 Mart 2018, 19:41 Son Güncelleme: 15 Mart 2018, 19:44 AA