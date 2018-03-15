DünyaTSKdan Afrin için yeni sevkiyat
ZEYTİN DALI HAREKATI

Afrin'de son durum: Bölgeye çok sayıda komando sevk ediliyor

TSK'dan Afrin için yeni sevkiyat

Zeytin Dalı Harekatı için Hatay'a gelen komandolar ve askeri araçlar, sınır birliklerine sevk edildi. Öte yandan, askeri helikopterlerin Afrin bölgesinde uçuş yaptığı görüldü.

Haber MerkeziAA
TSK'dan Afrin için yeni sevkiyat
TSK'dan Afrin için yeni sevkiyat

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen komandolar ve askeri araçlar, Hatay'dan huduttaki birliklere sevk edildi.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında, Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen komandolar ile askeri araçlar Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçesine ulaştı.

Komandolar ve askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

Öte yandan, askeri helikopterlerin Afrin bölgesinde uçuş yaptığı görüldü.

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