Tulip Forum Düşünce Kuruluşu Başkanı Salih Altınışık:   Ermenistan maşa   Cephe Türkiye’ye karşı   ABD’nin operasyon adası

Türkiye’nin sesinin uluslararası arenada gür çıktıkça durdurmak için sürekli yeni cepheler açıldığını söyleyen Altınışık, “Batının gözünde yeni düzende de Türkiye için en uygun rol ‘boğazın hasta adamı’ rolüdür” ifadesini kullandı.

Salih Altınışık, Azerbaycan’ın, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu Yeni Şafak'a değerlendirdi.

İllegal yapılara karşı bir operasyon

Ermenistan’ın işgal altında tuttuğu Azerbaycan’a ait Dağlık Karabağ ile ilgili

"Bu konu sırf Azerbaycan ile Ermenistan’ın konusu değildir" diyen Altınışık,"Kafkaslardaki dengeler sadece bölge ülkelerini değil aynı zamanda küresel güçleri de birinci derecede ilgilendirmektedir. Bu, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kendi topraklarında ki illegal yapılara karşı bir operasyonudur" dedi.

Türkiye'ye biçilen rol: Boğaz'ın hasta adamı

Kurulmakta olan yeni dünya düzeninde dengelerin, yeni gerçekler üzerine kurulduğunu söyleyen Altınışık," Türkiye’nin tarihten gelen misyonunu dikkate aldığımızda bölge coğrafyasında ve Türkiye’nin gönül coğrafyasına tekraren hamilik yapması, bizim açımızdan doğal bir sonuç olsa da zamanın emperyalist güçleri açısından yeni düzende Türkiye’ye biçtikleri rol elbette ki bu değildir. Batı’nın gözünde yeni düzende de Türkiye için en uygun rol ‘boğazın hasta adamı’ rolüdür" dedi.

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Ermenistan, ABD'nin operasyon odası

Ermenilerin saldırıları öncesine dikkat çeken Altınışık, "İçine kapanık bir Ermenistan’dan kadife devrimi ile birlikte özellikle ABD’nin daha da fazla etkin olduğu bir dönüşüme şahit olduk. ABD, birçok alanda Ermenistan’da Rusya’nın etkinliğini kırarak vekalet savaşlarını yürüteceği hem Kafkaslarda kendine yeni bir alan açmak hem de Rusya, Türkiye ve İran üçgeninde bu ülkelere karşı operasyonlarını yöneteceği kendine bir ada oluşturmaya çalıştığına şahit olmaktayız. Bu bağlamda Ermeni hükümetine silah satışları ve bağışları olduğu gibi aynı zamanda ortak tatbikatların olması dikkat çekiyor" diye konuştu.

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Türkiye'ye sürekli yeni cephe

Türkiye’nin sesi uluslararası arenada gür çıktıkça, Türkiye’yi durdurmak için sürekli yeni cepheler açıldığının altını çizen Altınışık, "Son aylarda Kuzey Irak, Suriye, Libya ve son olarak da Mavi Vatan Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin atmış olduğu stratejik adımlar oyun kurucu emperyalist güçlerin adımlarını boşa çıkarmanın acısını dikkatleri başka yöne çekerek unutturmaya ve sahada kazanılanların masada geri alma uğraşıdır. Doğu Akdeniz’de de olduğu gibi Hazar Denizi havzasını da vazgeçilmez kılan enerji kaynaklarıdır. Türkiye’nin Azerbaycan konusunda duyarsız kalamayacağı ve kalmayacağını batı çok iyi bilmektedir. Tek beklentileri bölgedeki sorunun sorumluları olan Minsk Grubu’nun (Rusya, ABD ve Fransa) daha öncede olduğu gibi Dağlık Karabağ’da ki defakto durumun devam etmesini sağlamaktır. Orada sorun devam ettiği sürece bölgede ki etkinliklerinin de devam edeceğini düşünenler kaçırdıkları en büyük ayrıntı Türkiye’nin özellikle son yıllarda savunma sanayisinde ki atılımın meyvelerini dışa bağımlı kalmaksızın kendi ihtiyacını giderebilecek yeterliliğe ulaşmış olmasıdır. Eğer şu anda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri işgal altında ki toprakları geri alabiliyorsa burada ana vatan Türkiye’nin çok önemli bir payı vardır" dedi.

İşgal bitene kadar devam

"BM nezdinde silahların susması için batılı ülkelerin girişimlerine şu anda Azerbaycan kulak vermemelidir" diyen Altınışık, "Dağlık Karabağ’da ki işgal, sahada sonlandırılana kadar bu operasyonlar devam etmelidir” diye konuştu.

Ermenistan maşa...

Ermenistan’ın ne 1910-1922 yılları arası Anadolu'da ne de günümüzde Dağlık Karabağ'da saldırılarını kendi başına yapmadığını vurgulayan Altınışık, şöyle konuştu: "O dönemde olduğu gibi günümüzde vekalet savaşı yürütülmüştür. O dönemde vaad edilenler ile günümüzde vaad edilenler arasında fark olsa bile temelde hep Ermenistan maşa olarak kullanılmıştır. Özellikle günümüzde Karabağ'da ki saldırıların temelinde ekonomik nedenler yatmaktadır. Ülkenin ekonomik darboğazda olması Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı’nın Ermenistan'ı teğet geçmesi akıl hocalarını rahatsız ettiği aşikardır. Bu boru hattı ilk gündeme geldiğinde özellikle ABD bu hattın Ermenistan üzerinden geçmesi yönünde irade beyan etmiştir. Bir diğer konu ise özellikle Fransa'nın Doğu Akdeniz'de ki zorlamasında Türkiye'yi masaya çekmek için adeta dikkati Karabağ'a yönlendirerek kararlılığını sarsma niyetinin de yattığını unutmamak gerekiyor."

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