Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: 25 göçmen kayboldu

Hayat

Sümela Manastırı'nın gizli kahramanları: Metrelerce yükseklikte çalışmalarını sürdürüyorlar

Restorasyon nedeniyle kapalı olan Sümela Manastırı, önceki gün ziyarete açıldı. 5 yıldır süren çalışmalarda bölgeden bin 100 tondan fazla kaya çekildi, her taraf çelik ağlarla kaplandı. Metrelerce yükseklikteki çalışmaları yürüten dağcılar da Sümela Manastırı’nın gizli kahramanları oldu.