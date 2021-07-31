Tunus demokrasiyi savunacak

Tunus En Nahda Partisi Lideri ve Meclis Başkanı Raşid Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said’in geçen hafta sonu gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından demokrasiye dönüş çağrısında bulundu.

Gannuşi, yeni bir hükûmetin oluşturulmasında ve Meclis’in açılmasında anlaşma sağlanamazsa, Tunus halkını demokrasiyi savunmaya davet edeceklerini belirterek, ülkede demokrasiye dönüş için her türlü tavize hazır olduklarını söyledi. Tunus devletinin ve Tunus halkının çıkarlarının kimin iktidarda olduğundan daha önemli olduğunu ifade eden Meclis Başkanı, darbe girişiminin ilk gününden beri halkı darbeye karşı barışçıl yollarla direnmeye çağırdıklarını belirtti ve “Eğer Meclis’e geri dönüş, yeni hükûmetin oluşumu ve onun Meclis’e sunulması konusunda barış anlaşması olmazsa şüphe yok ki Tunuslular sokaklara çıkacaktır. Biz, Tunus halkını demokrasiyi savunmaya davet edeceğiz” çıkışını yaptı.

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