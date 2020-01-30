Dünya Tunusta İsrailli bir tenisçinin turnuvaya katılmasına soruşturma açıldı
ORTADOĞU

Tunus'ta İsrailli bir tenisçinin turnuvaya katılmasına soruşturma açıldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, İsrailli bir tenisçinin, ülkesinin ev sahipliği yaptığı Uluslararası Tenis Turnuvası'na katılmasıyla ilgili soruşturma açılması talimatı verdi.

Haber Merkezi AA
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Said'in, Gençlik ve Spor Bakanı Seniyye Bişşeyh ile bir araya gelerek Aaron Cohen isimli tenisçinin Fransa pasaportuyla Tunus'a girmesi ve tenis turnuvasına katılması konusunu görüştüğü belirtildi.

  • Said'in, Tunus'un İsrail ile ilişki kurmama konusundaki ilkesel tavrını hatırlattığı açıklamada, söz konusu oyuncunun ülkeye girmesinden sorumlu olanların belirlenmesi için soruşturma açılmasını istediği kaydedildi.

Cumhuriyetçi Parti Genel Sekreteri Isam eş-Şabi dün Facebook hesabından Cumhurbaşkanı Said'i, İsrailli tenisçinin tenis turnuvasına katılması konusunda soruşturma açmaya çağırmıştı.

  • Şabi, söz konusu durumun, Filistin meselesinin Balfour Deklerasyonu'ndan sonraki en tehlikeli komplolardan biriyle karşı karşıya olduğu bir zamanda gerçekleştiğine dikkati çekmişti.

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