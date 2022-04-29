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Dünya Türk Hava Yolları Brüksel Havaalanından ödül aldı
AVRUPA

Türk Hava Yolları Brüksel Havaalanı'ndan ödül aldı

Brüksel Havaalanı şirketi, Türk Hava Yollarına (THY) Kısa Mesafe Havayolu Ağı Geliştirme Ödülü verdi.

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Haber Merkezi AA
Türk Hava Yolları Brüksel Havaalanından ödül aldı
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Brüksel Havaalanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021 Brüksel Havalimanı Havacılık Ödülleri sahiplerini buldu. 2021'de dakiklik ve performans, ağ geliştirme, güvenlik ve çevre alanlarında üstün başarı gösteren havayollarına 12 ödül verildi.

  • THY, Belçika Türk toplumuna hizmet etmek için yoğun bir uçuş programı yürütürken, Antalya'ya ve bu yıl Ankara'ya yeni uçuşlar başlatmasıyla, Kısa Mesafe Havayolu Ağı Geliştirme Ödülü'ne layık görüldü.

"AİLELERİ YENİDEN BİR ARAYA GETİRMEK HİÇ OLMADIĞI KADAR ÖNEMLİYDİ"

Açıklamada, "Arkadaşları ve aileleri yeniden bir araya getirmek, karantina ve seyahat yasaklarından sonra hiç olmadığı kadar önemliydi" denildi.

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