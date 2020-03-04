Türk TIR’cılar İran’da 25 gündür bekliyor

İranlı yetkililer de Türk şoförleri bekledikleri alandan giriş çıkışlarına izin vermiyor. İran’ın Türkmenistan’a açılan Lütfabad kapısında 700’e yakın araç, Serahs kapısında 60 araç ve Pol kapısında 100 kadar araç bekleyişlerini sürdürüyor.
İranlı yetkililer de Türk şoförleri bekledikleri alandan giriş çıkışlarına izin vermiyor. İran’ın Türkmenistan’a açılan Lütfabad kapısında 700’e yakın araç, Serahs kapısında 60 araç ve Pol kapısında 100 kadar araç bekleyişlerini sürdürüyor.
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