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Molokai Kanalı'nı geçmeye çalışan Türk yüzücüler köpek balığı saldırısına uğradı

Molokai Kanalı'nı geçmeye çalışan Türk yüzücüler köpek balığı saldırısına uğradı

20:0119/05/2025, Pazartesi
AA
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Köpek balığı, erkek yüzücü Murat Öz'ü bel bölgesinden ısırırken, Yasemin Altıntaş bu saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Köpek balığı, erkek yüzücü Murat Öz'ü bel bölgesinden ısırırken, Yasemin Altıntaş bu saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Açık su maraton yüzücüleri Yasemin Altıntaş ve Murat Öz, Pasifik Okyanusu'nda bulunan Molokai Kanalı'nı geçmek için yüzerken köpek balığı saldırısına uğradı. Türkiye'yi uluslararası açık su yüzmelerinde temsil eden yüzücülerden Murat Öz'ün bel bölgesinden yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Altıntaş'ın ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Öte yandan Altıntaş'ın, yüzme parkurunun 21. kilometresinde verilen beslenme molası esnasında önceden de ahtapot saldırısına uğradığı da bildirildi.

Türkiye'yi uluslararası açık su yüzmelerinde temsil eden
Yasemin Altıntaş
ve
Murat Öz
, ABD'nin Hawaii eyaleti açıklarındaki Molokai Kanalı'nı geçmek için yüzerken köpek balığı saldırısına uğradı.

Açık su maraton yüzücüleri Altıntaş ve Öz'ün, dünyanın en zorlu parkurlarından biri olarak bilinen 45 kilometrelik Molokai Kanalı'nı geçme çabası, köpek balığı saldırısı sonucu yarım kaldı.

"Köpek balığı saldırısıyla büyük şok yaşadık"

AA muhabirine konuşan Türk sporcular, uyumlu hava koşulları için uzun süreli bekleme süresinin ardından 17 Mayıs akşamı Güney Papohaku Plajı'ndan yüzmeye başladıklarını, saatlerce yüzdükten sonra "
Cookiecutter
" cinsi bir köpekbalığının saldırısıyla "büyük şok" yaşadıklarını belirtti.

Saldırıya uğrayan Öz, "Hawaii'de 20 gündür bu yüzüş için bekliyorduk. Artık olmayacak derken iki fırtına arasında dar bir pencere açıldı ve birlikte bu fırsatı değerlendirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Altıntaş'a öncesinde de ahtapot saldırdı

Türk sporcuların antrenör ekibinin verdiği bilgiye göre, yüzme parkurunun 21. kilometresinde verilen beslenme molası esnasında önce Yasemin Altıntaş bir ahtapotun saldırısına uğradı, saniyeler sonrasında ise bir köpek balığı maraton yüzücülerine saldırdı.

Köpek balığı, erkek yüzücü Öz'ü bel bölgesinden ısırırken, Altıntaş bu saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Yüzme parkurunu yarım bırakan sporcular Türkiye'ye dönüyor

Murat Öz'ün bel bölgesinden derin yara aldığı köpek balığı saldırısı sonucu ikilinin parkur hedefi yarım kalırken, Türk sporcular, ekip arkadaşları tarafından kıyıdaki en yakın hastaneye kaldırıldı.

Türk yüzücülerin teknik ekibinde yer alan Pilot Michael Twigg-Smith, açıklamasında, "Rüzgar doğudan iyi bir itiş sağlıyordu. Akıntı da fena değildi. Eğer bu olay yaşanmasaydı, (Türk sporcular) parkuru kesinlikle başarıyla tamamlarlardı." dedi.

Twigg-Smith, bu "dramatik" olayın ardından güvenlik gerekçesiyle artık Molokai Kanalı'nda gece yüzüşlerine izin verilmeyeceği bilgisini paylaştı.

Genel durumları iyi olan Türk sporcuların, ilk tedavilerinin ardından Türkiye'ye dönüş yolculuğuna çıktıkları bildirildi.

Öz ve Altıntaş ikilisi, daha önce Eylül 2023'te ABD'nin Güney California kıyılarındaki Catalina Kanalı'nı 13 saat 4 dakikada yüzerek 32,3 kilometrelik başarılı bir tandem yüzüş gerçekleştirmişti.

Her iki sporcu da "Oceans Seven" hedefi doğrultusunda ilerliyordu.



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