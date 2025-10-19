Türkiye ile Katar devreye girdi: Afganistn ve Pakistan ateşkes konusunda anlaştı

Günlerdir süren çatışmaların ardından 48 saatlik ateşkes ilan eden Pakistan ve Afganistan barış görüşmelerinde de uzlaştı. İki ülke delegeleri Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.





Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin ofisi görüşmelerin tamamlandığını, iki ülkenin Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde anlaşmaya vardığını duyurdu.





"KALICI BARIŞ VE İSTİKRAR"





Açıklamada "İki taraf, derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes ve iki ülke arasında kalıcı barış ve istikrarı pekiştirecek mekanizmaların oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı." ifadeleri yer aldı.





İki ülkenin ateşkesin sürdürülebilirliğini sağlamak ve güvenilir biçimde uygulanması amacıyla önümüzdeki günlerde takip toplantıları düzenlenmesi konusunda da mutabakata vardığı aktarıldı.





Statement | Pakistan and Afghanistan Agree to an Immediate Ceasefire During a Round of Negotiations in Doha#MOFAQatar pic.twitter.com/fPXvn6GaU6 — Ministry of Foreign Affairs - Qatar (@MofaQatar_EN) October 18, 2025





TÖRENE İBRAHİM KALIN DA KATILDI





Görüşmelerin ardından anlaşmanın imza törenine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı. İki taraf arasında yaklaşık bir haftadır süren sınır çatışmalarında onlarca kişi hayatını kaybetti. 48 saatlik ateşkesten sonra barış görüşmelerinin başlamasına karar verilmişti.











