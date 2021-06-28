Dünya Türkiye ve Azerbaycanın ortak askeri tatbikatı başladı
ASYA

Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatı başladı

Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan’da düzenlenen "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ortak askeri tatbikatı başladı. Tatbikatın 30 Haziran’a kadar devam edeceği bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Türkiye ve Azerbaycanın ortak askeri tatbikatı başladı
Operasyondan fotoğraf.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri iş birliği anlaşması çerçevesinde yapılan "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ortak tatbikatı Bakü’de başladı. Tatbikatla tecrübe paylaşımı yapılarak iki ülke silahlı kuvvetleri arasında muharebe harekatları sırasındaki koordinasyonun geliştirilmesi, komutanların karar verme ve askeri birim yönetimi becerilerini geliştirmesinin amaçlandığı belirtildi.

Ortak tatbikatta 600’e yakın askerin yanı sıra 40’a yakın tank ve zırhlı araçlar, 20’ye yakın topçu bataryaları, havan topları, 7 savaş ve nakliye helikopteri, 3 insansız hava aracı ile 50’ye yakın askeri araç yer alıyor.

“Mustafa Kemal Atatürk 2021" ortak askeri tatbikatı 30 Haziran’a kadar devam edecek.

Azerbaycan ve Türkiye muhabere birliklerinden ortak tatbikatı başladı
DÜNYA
Azerbaycan ve Türkiye muhabere birliklerinden ortak tatbikatı başladı

Azerbaycan'ın dev tatbikatı devam ediyor: Bayraktar SİHA'lar da kullanıldı
OYNAT 00:59
Azerbaycan'ın dev tatbikatı devam ediyor: Bayraktar SİHA'lar da kullanıldı
Azerbaycan Ordusu'nun birlikleri, 2021 yılı için önceden planlanmış operasyonel ve taktiksel tatbikatlarına dün itibariyle başlamıştı. Geniş kapsamlı tatbikatlar, silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) katılımıyla devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 10 bin asker, yaklaşık 100 tank ve askeri araç, 200 roket ve top sistemi, 30 askeri havacılık aracı ve SİHA'ların yer aldığı tatbikatta, terörle mücadele kapsamında eğitimler verildiği belirtildi. Kontrollerin ardından havalanan TB2 Bayraktar SİHA'ları, temsili düşman hedeflerinin tespiti ve kontrol noktalarına aktarılması görevlerini icra etti.


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