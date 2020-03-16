Dünya Türkiyedeki ilk koronavirüs vakalarının seyri Avrupadan gelen bir kişi 6 kişiye bulaştırdı
KORONAVİRÜS

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakalarının seyri: Avrupa’dan gelen bir kişi 6 kişiye bulaştırdı

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının üzerinden 5 gün geçtikten sonra virüsün bulaştığı hasta sayısı 18'e yükseldi. Sağlık Bakanı Koca'nın Pazar gecesi açıkladığı 12 yeni vakanın 7'sinin Avrupa'dan ve 3'ünün de Amerika'dan giriş yaptığı tespit edildi. İki vakanın da virüsü yine Avrupa'dan Türkiye'ye taşıyan hastanın çevresindeki kişiler olduğu açıklandı. Bu kişinin virüsü bulaştırdığı hasta sayısı böylece 6'ya çıktı. Bir vaka da umre için gittiği Suudi Arabistan'dan dönen vatandaşta tespit edildi. Vaka sayılarının kaynağı ve bulaşma verileri koronavirüsün Türkiye'ye taşınmasında en büyük rolü Avrupa'dan gelenlerin oluşturduğunu gözler önüne seriyor.

Hasan Hız Yeni Şafak
Salgının Türkiye'ye taşınmasında en büyük rolü Avrupa'dan gelenler oluşturdu.
Salgının Türkiye'ye taşınmasında en büyük rolü Avrupa'dan gelenler oluşturdu.

Çin'de ortaya çıkarak küresel bir salgın haline gelen koronavirüsün Türkiye'de görülen vaka sayısı 18 oldu.

Bilindiği üzere, İtalya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerin 'salgına karşı' geç önlemler alması koronavirüsün kısa sürede tüm Avrupa'ya yayılmasına neden oldu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün "Koronavirüs salgınının merkezi artık Avrupa'dır" açıklaması krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'de görülen koronavirüs vakalarının büyük kısmına da Avrupa'dan dönenler sebep oldu.

İLK VAKA 11 MART'TA

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 11 Mart'ta Avrupa'dan gelen bir kişide görüldü. Tarihler 13 Mart'ı gösterdiğinde Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk enfekte olan kişinin ailesinden 4 kişinin koronavirüs testlerinin de pozitif çıktığını açıkladı.

14 MART: UMREDEN GELEN BİR KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Sağlık Bakanlığı 14 Mart'ta umreden dönen bir kişide koronavirüsün tespit edildiğini ve 5 olan vaka sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu. Bu gelişme üzerine, 14 Mart itibariyle umreden dönen tüm yolcuların Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alındığını, sağlık taramasının yapıldığını ve belirti görülenlere test yapıldığını açıkladı.

15 MART'TA 12 YENİ VAKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Mart Pazar gecesi, 12 yeni vakanın olduğunu ve toplam vaka sayısının 18'e yükseldiğini açıkladı. Koca, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konulduğu bilgisini paylaştı ve Avrupa'dan 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakanın daha tespit edildiğini açıkladı.

EN BÜYÜK TEHDİT AVRUPA

Avrupa'da günlük bildirilen koronavirüs vaka ve ölüm sayısı Çin'i geri bırakmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş, salgının bütün Avrupa ülkelerini saracağı konusunda uyarıda bulunuyor.

Avrupa ülkeleri vatandaşlarının özellikle hijyen konusundaki sorunları nedeniyle virüsün daha çabuk yayılabileceğine vurgu yapılıyor.

İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerin koronavirüs konusunda tedbirleri geç alması ise büyük tepki çekti.

DÖNEN HERKES KARANTİNAYA ALINACAK

Türkiye, salgının her geçen gün yayıldığı Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Bulgaristan ve Hollanda'ya uçuşlar durdurdu. 15 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen koronavirüs toplantısı sonrasında alınan yeni kararlar neticesinde uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyenlere 17 Mart Salı gününe kadar süre verildi. Avrupa'dan dönen herkesin 14 gün karantinaya alınacağı da duyuruldu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Yeni Şafak Gazetesi (@yenisafak)'in paylaştığı bir gönderi ()

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLERİ NEDEN AÇIKLAMIYOR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, herkesin merak ettiği "Koronavirüs vakalarının olduğu illeri neden açıklanmıyor?" sorusuna yanıt vermişti. Her bölgede tedbirleri en üst seviyede tutmak için böyle bir karar alındığını belirten Bakan Koca "Eğer ili açıklamış olsaydık hassasiyeti sadece o vilayete yoğunlaştırır, diğer illerdeki tedbiri azaltabilirdik" ifadelerine yer verdi.

Dünyada Koronavirüs alarmı: 11 milyonluk şehir karantinaya alındı
OYNAT 04:40
Dünyada Koronavirüs alarmı: 11 milyonluk şehir karantinaya alındı
Dünya bilim kurgu filmlerine konu olacak bir tehditle karşı karşıya. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın kısa sürede birçok ülkeye sıçradı, 11 milyon kişinin yaşadığı şehir karantinaya alındı. Peki koronavirüs nasıl ortaya çıktı ve insanlığı hangi boyutta tehdit ediyor?
Avrupadan geldi 6 kişiye bulaştırdı

Avrupa'dan geldi 6 kişiye bulaştırdı

​Türkiye'deki ilk koronavirüs vakalarının seyri
8 milyon kişi hastanelik olacak

8 milyon kişi hastanelik olacak

İngiliz hükümetinin salgın raporu medyaya sızdı.
Ekonomimiz korumakalkanı altında

Ekonomimiz koruma
kalkanı altında

Bakan Albayrak, koronavirüs yol haritasını açıkladı.
Cemaatle namazı durdurun

Cemaatle namazı durdurun

​Dünya Müslüman Alimler Birliği fetvayı verdi.
Ne yazık ki<br>daha da kötüleşiyor

Ne yazık ki
daha da kötüleşiyor

İtalya'da en yetkili isimden iç karartan açıklama.
7 saat kuyrukta beklediler

7 saat kuyrukta beklediler

​Seyahatlerin kısıtlandığı ABD'de iç hat yoğunluğu.

20 Mart'tan<br>itibaren başlıyor

20 Mart'tan
itibaren başlıyor

Merkez Bankasından çok önemli faiz kararı.

En kritik gün

En kritik gün

Aşı 45 yaşındaki Amerikalıda test edilecek.
Marketleri <br>asker koruyacak

Marketleri
asker koruyacak

İngiltere'de karantinayı reddeden kişileri polis gözaltına alacak.
Kırık tespit edildi

Kırık tespit edildi

Galatasaray'a oyuncusundan kötü haber geldi.
12 yeni vaka

12 yeni vaka

Avrupa, Amerika ve ilk vaka çevresinden...
Tedbirli olun korkmayın

Tedbirli olun korkmayın

14 gün karantina kalan kişiler yaşadıklarını anlattı.
Teamülleri değiştirdi

Teamülleri değiştirdi

​Erdoğan'ın 'eyvallah' selamı popülerlik kazandı.
Salgında<br>bile ticaret peşinde

Salgında
bile ticaret peşinde

​Almanya'da koronavirüs aşısı için çalışan firmaya para teklif etti.
20 yılda 15 salgın

20 yılda 15 salgın

​2000'li yıllarda salgına dönüşüp can kaybına neden olan hastalıklar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.