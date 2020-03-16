Türkiye'deki ilk koronavirüs vakalarının seyri: Avrupa’dan gelen bir kişi 6 kişiye bulaştırdı

Çin'de ortaya çıkarak küresel bir salgın haline gelen koronavirüsün Türkiye'de görülen vaka sayısı 18 oldu.

Bilindiği üzere, İtalya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerin 'salgına karşı' geç önlemler alması koronavirüsün kısa sürede tüm Avrupa'ya yayılmasına neden oldu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün "Koronavirüs salgınının merkezi artık Avrupa'dır" açıklaması krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'de görülen koronavirüs vakalarının büyük kısmına da Avrupa'dan dönenler sebep oldu.

Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12’dir. Bunlardan 2’si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18’dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) 15 Mart 2020

İLK VAKA 11 MART'TA

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 11 Mart'ta Avrupa'dan gelen bir kişide görüldü. Tarihler 13 Mart'ı gösterdiğinde Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk enfekte olan kişinin ailesinden 4 kişinin koronavirüs testlerinin de pozitif çıktığını açıkladı.

14 MART: UMREDEN GELEN BİR KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Sağlık Bakanlığı 14 Mart'ta umreden dönen bir kişide koronavirüsün tespit edildiğini ve 5 olan vaka sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu. Bu gelişme üzerine, 14 Mart itibariyle umreden dönen tüm yolcuların Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alındığını, sağlık taramasının yapıldığını ve belirti görülenlere test yapıldığını açıkladı.

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15 MART'TA 12 YENİ VAKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Mart Pazar gecesi, 12 yeni vakanın olduğunu ve toplam vaka sayısının 18'e yükseldiğini açıkladı. Koca, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konulduğu bilgisini paylaştı ve Avrupa'dan 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakanın daha tespit edildiğini açıkladı.

EN BÜYÜK TEHDİT AVRUPA

Avrupa'da günlük bildirilen koronavirüs vaka ve ölüm sayısı Çin'i geri bırakmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş, salgının bütün Avrupa ülkelerini saracağı konusunda uyarıda bulunuyor.

Avrupa ülkeleri vatandaşlarının özellikle hijyen konusundaki sorunları nedeniyle virüsün daha çabuk yayılabileceğine vurgu yapılıyor.

İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerin koronavirüs konusunda tedbirleri geç alması ise büyük tepki çekti.

DÖNEN HERKES KARANTİNAYA ALINACAK

Türkiye, salgının her geçen gün yayıldığı Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Bulgaristan ve Hollanda'ya uçuşlar durdurdu. 15 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen koronavirüs toplantısı sonrasında alınan yeni kararlar neticesinde uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyenlere 17 Mart Salı gününe kadar süre verildi. Avrupa'dan dönen herkesin 14 gün karantinaya alınacağı da duyuruldu.

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SAĞLIK BAKANLIĞI İLLERİ NEDEN AÇIKLAMIYOR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, herkesin merak ettiği "Koronavirüs vakalarının olduğu illeri neden açıklanmıyor?" sorusuna yanıt vermişti. Her bölgede tedbirleri en üst seviyede tutmak için böyle bir karar alındığını belirten Bakan Koca "Eğer ili açıklamış olsaydık hassasiyeti sadece o vilayete yoğunlaştırır, diğer illerdeki tedbiri azaltabilirdik" ifadelerine yer verdi.