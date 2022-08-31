Türkiye’den Somali’ye uzanan kardeşlik eli neticelerini vermeye devam ediyor

Hastane Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda 12 Mayıs 2012’de yapımına başlanmış 25 Ocak 2015’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla resmen açılmıştı.

Eğitim ve araştırma hastanesi statüsünde yer alan hastanede 205 yatan hasta kapasitesi var. Bu sebeple yalnızca hasta tedavisi değil hekim ve personel yetiştirilmesi açısından bölgede büyük öneme sahip. Hastane lojman, hemşirelik okulu ve caminin de içinde olduğu 63 bin metrekarelik bir kampüse sahip.

Son olarak bu yıl Temmuz ayında hasta kabulüne başlayan ve başkent Mogadişu’da tüm koroner işlemlerin yapılabildiği tek sağlık kuruluşu olma özelliğini de taşıyan merkezde 200’üncü hasta da başarı ile taburcu edildi.

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Somali-Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi’nde, kalp damarlarına yönelik işlemlerin yanı sıra, tüm vücut damarlarına yönelik işlemler yapılabiliyor. Aynı zamanda doğumsal kalp hastalıkları ve kalp ritmi problemlerine yönelik işlemlerin uygulanabilmesi sayesinde bölgenin tüm bu alandaki ihtiyaçlarına cevap verilmesi amaçlanıyor. Merkez kalp hastalıklarına yönelik görüntüleme merkezinin yanı sıra, hastaların yakından takip edilebildiği son teknoloji ile donatılmış koroner yoğun bakım ünitelerine de sahip. Merkez ayrıca, tüm Doğu Afrika’ya hizmet verebilecek kapasite ve tecrübeli personeli ile bölgenin bu alandaki tüm ihtiyaçlarını dünya standartlarında karşılamayı amaçlıyor.

Öte yandan Somali-Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde poliklinikler, yataklı servisler, ameliyathaneler, doğum salonları, yoğun bakım ünitesi, MR, tomografi ve taş kırma üniteleri aktif bir şekilde çalışarak sadece ülke değil, bölgedeki hastalara da şifa dağıtıyor. Bunun yanı sıra, diyaliz, kemik dansitometri, fizik tedavi ünitesi ve yanık ünitesi gibi alanların ise kısa süre içinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Ayrıca hastanede, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından dörder aylık dönemlerle görevlendirilen Türk sağlık profesyonellerine ek olarak yerel sağlık çalışanları da hizmet veriyor.