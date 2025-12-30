Türkiye'nin Gazze'de olması iyi

ABD Başkanı Trump, Netanyahu ile Florida'daki görüşmesi öncesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gazze'de yapılması gereken çok iş olduğunu ve özellikle yeniden yapılanma sürecine bir an önce başlanması gerektiğini ifade eden Trump, Hamas'ın silahsızlandırılmasının ateşkesin ikinci aşamasına geçerken önemli bir başlık olduğunu belirtti.​​​​​

UMARIM SURİYE İLE İYİ GEÇİNİR

Trump, bir soru üzerine, "Umarım Netanyahu Suriye ile iyi geçinir. Suriye’ye yaptırımları kaldırdım. Yeni Cumhurbaşkanı (Ahmed Şara) çok çalışıyor. Kendisi zorlu biri. Biz Suriye'nin hayatta kalmasını istiyoruz. Bugün Suriye hakkında da konuşacağız" değerlendirmesini yaptı. İran'a yönelik "tehditlerini" yineleyen Trump, eğer İran'ın nükleer tesislerini hedef almamış olsalardı bugün Orta Doğu'da "barışın" olmayacağını savundu. İsrail'in İran'a yönelik olası bir saldırısını destekleyip desteklemeyeceği yönündeki soruya da cevap veren ABD Başkanı, "Eğer füzeleri yapmaya devam ederlerse evet izin veririm" derken İran'ın nükleer silah yapımına dönmesi halinde "hemen saldırı yapabileceklerini" vurguladı.​​​​​​​ Trump, Netanyahu'ya af konusunda ise şunları kaydetti:

"O, bir savaş zamanı başbakanı, bir kahraman. Nasıl af vermezsiniz? Bence bunu yapmamak çok zor. İsrail Cumhurbaşkanı (Herzog) ile konuştum. Bunun yolda olduğunu söyledi."







