Dünya Türkiyenin sipariş etmesi halinde Rusyada 11 adet Su-35 hazır bekliyor
ORTADOĞU

Türkiye'nin sipariş etmesi halinde Rusya'da 11 adet Su-35 hazır bekliyor

Endonezya tarafından sipariş edilen, ancak ABD'nin CAATSA yaptırımları çekincesiyle teslim alınamayan Rus Su-35 savaş uçakları hangarda bekliyor. Amerika'dan F-35 tedariğinde yaşanan sorunlar nedeniyle Türkiye açısından alternatif olarak görülen Su-35'lerden 11'i teslim için hazır.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TeknoFest'te sergilenmek üzere Rusya'dan SU-35 savaş uçağı gönderildi.
Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TeknoFest'te sergilenmek üzere Rusya'dan SU-35 savaş uçağı gönderildi.

Moskova'nın silah satışını dikkatle izleyen Washington, Endonezya’nın yeni nesil savaş uçağı Sukhoi Su-35 alımından vazgeçilmesi için baskı uyguluyor.

Gündeme gelen CAATSA yaptırımlarıya birlikte ABD, F-16 satışını gündeme getiriyor.

Endonezya Hava Kuvvetleri resmi temsilcisi Novyan Samiega, olası ABD yaptırımlarından dolayı Rus yapımı Su-35 avcı uçaklarının tedarikiyle ilgili sözleşmenin iptal edilebileceğini belirtti.

Ve SU-35 masada
GÜNDEM
Ve SU-35 masada

Rusya: SU-35 savaş uçağının satışı için Türkiye ile görüşüyoruz
EKONOMİ
Rusya: SU-35 savaş uçağının satışı için Türkiye ile görüşüyoruz

SSB Başkanı Demir: Su-35 uçağı bizim için ancak ara çözüm olabilir
EKONOMİ
SSB Başkanı Demir: Su-35 uçağı bizim için ancak ara çözüm olabilir

Endonezya için üretlilen, ancak teslim edilemeyen 36 adet Su-35 bir süredir hangarda bekletiliyor. Söz konusu uçaklardan 11'i uçuşa ve göreve hazır nitelikte.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya ile Türkiye’nin olası bir Su-35 uçağı sevkiyatına ilişkin istişarelerde bulunduğunu, Türk tarafının konuyu incelediğini ifade etti.

  • Rusya’nın eylül ayında İstanbul’da gerçekleşen Teknofest’te Türk uzmanlara Su-35’i gösterdiğini hatırlatan Şugayev, "Şimdilik daha ileri bir aşamadan söz edemem" açıklamasını yaptı.
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