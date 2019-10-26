Türkiye'nin sipariş etmesi halinde Rusya'da 11 adet Su-35 hazır bekliyor

Moskova'nın silah satışını dikkatle izleyen Washington, Endonezya’nın yeni nesil savaş uçağı Sukhoi Su-35 alımından vazgeçilmesi için baskı uyguluyor.

Gündeme gelen CAATSA yaptırımlarıya birlikte ABD, F-16 satışını gündeme getiriyor.

Endonezya Hava Kuvvetleri resmi temsilcisi Novyan Samiega, olası ABD yaptırımlarından dolayı Rus yapımı Su-35 avcı uçaklarının tedarikiyle ilgili sözleşmenin iptal edilebileceğini belirtti.

GÜNDEM Ve SU-35 masada

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Endonezya için üretlilen, ancak teslim edilemeyen 36 adet Su-35 bir süredir hangarda bekletiliyor. Söz konusu uçaklardan 11'i uçuşa ve göreve hazır nitelikte.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya ile Türkiye’nin olası bir Su-35 uçağı sevkiyatına ilişkin istişarelerde bulunduğunu, Türk tarafının konuyu incelediğini ifade etti.