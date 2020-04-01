Dünya Türkmenistanda koronavirüs demek artık yasak
ASYA KORONAVİRÜS

Türkmenistan’da ‘koronavirüs’ demek artık yasak

Türkmenistan’da ‘koronavirüs’ demek artık yasak

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs vakasına rastlanmayan Türkmenistan, ilginç bir karara imza attı. Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, Türkmenistan yönetiminin, ülkede ‘koronavirüs’ kelimesinin kullanımını yasakladığını söylüyor.

Haber Merkezi DHA
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artıyor.
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artıyor.

Rus medyasının haberine göre, Sınır Tanımayan Gazeteciler Doğu Avrupa ve Orta Asya Dairesi Başkanı Jeanne Cavelier yaptığı açıklamada; Türkmenistan yönetiminin, devlet basın-yayın organlarına ‘koronavirüs’ terimini kullanma yasağı getirdiğini söyledi. Cavelier, Türkmenistan yönetiminin böylelikle ülkedeki salgın konusundaki gerçekleri saklamaya çalıştığını savundu.
Diğer taraftan, Türkmenistan Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşlara dağıttığı sağlık broşürlerinin önceki halinde koronavirüs ile ilgili bilgilerin olmasına karşılık, yeni dağıtılan broşürlerde koronavirüs ile ilgili bütün ifadelerin çıkartıldığı görülüyor.

ÜLKEDE KORONAVİRÜS VAKASI BULUNMUYOR

Türkmenistan’da resmi rakamlara göre koronavirüs tespit edilen hiç kimse bulunmuyor. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, çeşitli virüslere karşı en iyi korunma yolunun geleneksel tedavi yöntemleri olduğunu söylemişti.

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