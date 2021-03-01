TVNET Sincar'da

TVNET, terör örgütünün 2. Kandil yapmaya çalıştığı Sincar'dan canlı yayın bağlantısı yaptı.
Son durumu aktaran İsmail Umut Arabacı, Irak ordusunun 8 bin asker ve polis gönderdiğini bildirdi.
TVNET, terör örgütünün 2. Kandil yapmaya çalıştığı Sincar'dan canlı yayın bağlantısı yaptı.
Son durumu aktaran İsmail Umut Arabacı, Irak ordusunun 8 bin asker ve polis gönderdiğini bildirdi.
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