Dünya TVNET Sincarda
ORTADOĞU

TVNET Sincar'da

Terör örgütü PKK'nın saldırılar düzenlediği Sincar'a TVNET ekibi girdi. Kritik bölgedeki son durumu İsmail Umut Arabacı aktardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TVNET ekibi, Sincar'a girdi.
TVNET ekibi, Sincar'a girdi.

TVNET, terör örgütünün 2. Kandil yapmaya çalıştığı Sincar'dan canlı yayın bağlantısı yaptı.

Son durumu aktaran İsmail Umut Arabacı, Irak ordusunun 8 bin asker ve polis gönderdiğini bildirdi.

TVNET ekibi Sincar'da
OYNAT 04:16
TVNET ekibi Sincar'da
Terör örgütü PKK'nın saldırılar düzenlediği Sincar'a TVNET ekibi girdi. Kritik bölgedeki son durumu İsmail Umut Arabacı aktardı.
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