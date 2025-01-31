Üçüncü takasta Sinvar mesajı

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında esirleri serbest bırakmaya devam ediyor. İsrailli esir askerler Arbel Yahud, Gadi Moses ve Ağam Berger'in yanı sıra, 5 Taylandlı esir daha dün serbest bırakıldı. Hamas'ın elindeki Ağam Berger, sabah saatlerinde Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı'nda İsrail saldırıları yüzünden yıkılmış binaların enkazı arasından çıkarılarak Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edildi. İslami Cihad Hareketi'nin elinde olan Arbel Yahud ve Gadi Moses'in yanı sıra 5 Taylandlı esir ise Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde, İsrail tarafından şehit edilen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın yerle bir edilmiş evinin enkazı üzerinde, Gazzelilerden oluşan büyük bir kalabalığın arasında Kızılhaç aracına bindirilerek gönderildi. Filistinli direniş gruplarının her seferinde ayrı bir konseptle esirleri vermesi ise İsrail'e verilmiş bir mesaj olarak nitelendi. Buna karşılık, işgalci İsrail de esir takası anlaşması kapsamında 30'u çocuk, 32'si müebbet tutuklu ve 48'i uzun süreli hapis cezasına çarptırılmış 110 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı.

Arbel Yahud, Gadi Moses ve 5 Taylandlı esir Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta büyük bir kalabalığın katılımıyla Kızılhaç'a teslim edildi.





ENKAZ İÇİNDEN AYAKTAYIZ MESAJI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah saatlerinde Cibaliye Kampı'ndaki El-Rezzan Meydanı'nda, bölgeye dönen çok sayıda Filistinlinin katıldığı bir törenle esir Siyonist Asker Ağam Berger'i, serbestlik özgürlük sertifikası vererek Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Berger, tören için kurulan platforma Kassam Tugaylarına bağlı savaşçılar eşliğinde üzerinde askeri bir elbiseyle, İsrail bombardımanlarında ağır hasar görmüş bir binanın içinden çıkarılarak getirildi. Törenin gerçekleştirildiği El-Rezzan Meydanı, İsrail ordusu ile Filistinli direnişçiler arasında en şiddetli çatışmaların yaşandığı yer olarak biliniyor. Hamas, bu meydandaki yıkılmış bir binadan Berger'i çıkararak serbest bırakmakla İsrail'e "Bütün gücünüzle saldırsanız da ayaktayız" mesajı gönderdi.





SİNVAR'IN EVİNDE BÜYÜK KALABALIK

Gazze'nin güneyindeki Refah'ta yapılan ikinci takas ise büyük bir kalabalıkla gerçekleştirildi. Binlerce Filistinli, esirlerin Kızılhaç yetkililerine teslim edileceğinin ilan edildiği bölgede bulunan Hamas'ın şehit lideri Yahya Sinvar'ın, İsrail tarafından harabeye çevrilmiş evinin etrafında toplanarak uzun süre esirlerin getirilmesini bekledi. İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'ne bağlı savaşçılar, öğlen saatlerinde Arbel Yahud, Gadi Moses ve 5 Taylandlı esiri bölgeye araçlarla getirdi. Kızılhaç yetkililerinin uzun süre beklendiği takas öğleden sonra 14.45'te gerçekleşti. Takasın şehit komutan Yahya Sinvar'ın evinde gerçekleşmesi, Filistinli direniş grupları tarafından verilen bir birlik mesajının yanı sıra Sinvar'ın yolunun sürdürüleceği şeklinde değerlendirildi.





İSRAİL ÇOCUK TUTUKLULARI VERDİ

Filistinli direniş gruplarının Arbel Yahud, Gadi Moses ve Ağam Berger'in yanı sıra 5 Taylandlı esiri serbest bırakmasına karşılık İsrail de 110 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı. Tutuklular arasında 30 çocuğun bulunması dikkat çekerken 32'si müebbet, 48'i uzun süreli ağır ceza almış Filistinliler de serbest kalan tutuklular arasında yer alıyor. Serbest kalan müebbet hapis cezalı 17 kişi ile ağır hapis cezası almış 3 kişinin Filistin dışına gönderileceği aktarıldı. Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ilk 2 turunda Gazze'deki 7 İsrailli esir ile İsrail hapishanelerindeki 290 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.





Serbest kalmadan önce buluştular

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, geçtiğimiz cumartesi günü serbest kalmaması nedeniyle krize sebebiyet veren Arbel Yahud ile Gadi Moses'i teslim etmeden önce bir araya getirdi. Kudüs Seriyyeleri tarafından yayınlanan videoda 80 yaşındaki Moses'in, Yahud'a uzun süre sarıldığı görüldü. Bu görüntüler, iki esirin aynı yerde tutulmadığı ve esirlerin 7 Ekim 2023'ten beri hiç bir araya getirilmediği değerlendirmelerine yol açtı.





İsrail'den yine baskın

İsrail cephesinde her esir takasında olduğu gibi dün de serbest bırakılacak Filistinli tutukluların evlerine baskınlar düzenlendi. İsrail güçleri, çarşamba akşam saatlerinden itibaren bazı ailelerin Doğu Kudüs'teki evlerine baskın gerçekleştirerek yakınlarını "herhangi kutlama yapılmaması hatta evlerde toplanılmaması" konusunda uyardı. Takas öncesi polis merkezine çağrılan aileler, "İsrailli yetkililerin, yakın aile dışından ziyaretçi veya kutlamak için gelen misafir kabul etmenin yasak olduğunu bildirdiğini ve eve baskın düzenlemekle tehdit ettiğini" söyledi. Aileler, kutlama için misafir kabul edemeyeceklerini yakınlarına bildirdi.





Taylandlılar için MIT aracı oldu

Filistinli direniş grupları tarafından dün serbest bırakılan 5 Taylandlı esir için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) aracı olduğu bildirildi. Taylandlı rehinelerin serbest bırakılması için Taylandlı muhatapları ile sürecin başından beri koordine halinde olan MİT, rehin durumdaki Taylandlılara ilişkin Hamas ile temaslarını sürdürdü. MİT tarafından yürütülen etkin istihbarat diplomasisi neticesinde 5 Taylandlı rehinenin serbest bırakılmaları sağlandı.





Smotrich öfkeden çıldırdı

İsrail'de ateşkes ve esir takasına karşı çıkan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, dün Han Yunus'ta esirlerin serbest bırakıldığı esnada çok sayıda Filistinlinin törene katılmasından dolayı öfkelendi. Siyonist Bakan, "Esirler için sevinirken, ödediğimiz bedel bizi endişenlediriyor" derken, Filistinlilere hakaret ederek, "Han Yunus'taki görüntüler hayvanlarla muhatap olduğumuzu gösteriyor" diye konuştu.





ÖZGÜRLÜK KUTLAMASI

Takasın üçüncü turunda 30'u çocuk, 32'si müebbet hapis ve 48'i ağır hapis cezasına çarptırılmış 110 Filistinli esir serbest bırakıldı. Özgürlüğüne kavuşan esirler coşkuyla karşılandı. Serbest bırakılan Filistinliler arasında Batı Şeria’daki Aksa Şehitleri Tugayları lideri Zekeriya Zübeydi de vardı.



