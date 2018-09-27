Dünya Üçüncü yol çağrısı
AVRUPA

Üçüncü yol çağrısı

Macron, ABD’nin tek taraflı politikalarına karşı, üçüncü yol seçeneğini öne sürdü. BM Genel Kurulu’nda konuşan Macron, “Bazıları güçlülerin kanununu tercih ediyor fakat bu hiçbir halkı korumuyor. Biz üçüncü bir yolu tercih ediyoruz, çok taraflılık” vurgusu yaptı. Macron, İran’ın petrol satışı yapmaya devam etmesini savunurken, İsrail’i de sert dille eleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
​Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin New York kentinde devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu’na hitaben yaptığı konuşmada, uluslararası bir kriz yaşandığını söyledi. Uluslararası alanda finans, ekonomi, iklim ve çevre konularında krizlere yeterli düzeyde çözüm bulunamadığını belirten Macron, BM’nin “çaresizliğin sembolü haline gelebilir” uyarısı yaptı. Bunun sorumlularının, BM’ye üye ülkeler olduğunu dile getiren Macron, “Bazıları güçlülerin kanununu tercih ediyor fakat bu hiçbir halkı korumuyor. Biz üçüncü bir yolu tercih ediyoruz, çok taraflılık” ifadesini kullandı.

TRUMP’A MUHALİF OLDU

İran ile yapılan nükleer anlaşmaya da değinen Macron, sorunun çözümünün “barış ve çok taraflılık içinde yapılması gerektiğini” söyledi. BM Genel Kurulu’na hitap ettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Macron’un, ABD’ye muhalif açıklamaları dikkat çekti. Macron, ABD’nin İran’ı izole etme politikalarına karşı çıkarak, Tahran’ın petrol satabilmesi taraftarı olduğunu söyledi. İran’ın petrol satışına izin verilmesinin, uluslararası barış ve petrol fiyatları için de yararlı olacağını savunan Macron, “İran’ın petrol satması uluslararası petrol fiyatlarını şekillendirmek için iyi olur. Bu barış için de iyi” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu’na hitabında, “İran’dan ham petrol ithal eden ülkelerle satın almalarını durdurmaları konusunda görüşüyoruz” diye konuşmuştu.

AB YENİ YOL ARAYIŞINDA

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD’nin İran’a karşı ambargolarına karşı çıkan Avrupa Birliği’nin (AB), Washington’a karşı yeni bir ödeme yapısı kurduğunun sinyallerini vermişti. Mogherini, İran ile nükleer anlaşmanın imzacı ülkeleri İngiltere, Çin, Fransa, Almanya ve Rusya ile gerçekleştirdiği temasların ardından, “Ekonomik aktörlerin İran ile yasal çerçevede ticaret yapabilme özgürlüğünü korumak konusunda kararlıyız” açıklamasını yapmıştı.

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  • Filistin’e yardımı artıracak
  • BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İsrail’e sert çıkan Macron, iki devletli çözüm umutlarını zorlaştıracak faaliyetlerden uzak durma çağrısında bulundu. Fransa olarak BM’nin bünyesinde bulunan kurumları desteklemeye devam edeceklerini belirten Macron, UNESCO ve Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA’ya yaptıkları mali desteği de artıracaklarını bildirdi.
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