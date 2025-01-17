Ukrayna ABD yapımı ATACMS füzeleriyle Belgorod'a saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rus toprağı Belgorod bölgesine ABD yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleriyle saldırı girişiminde bulunduğunu ve buna cevap verileceğini bildirdi.
Rusya, Ukrayna'nın ABD yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ile Rusya'nın Belgorod bölgesine saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Ukrayna topraklarından Belgorod bölgesindeki unsurlara ATACMS füzeleriyle saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.
Bölge üzerinde 6 ATACMS füzesinin Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, saldırı girişiminde ölü ve hasarın olmadığı aktarıldı.
ABD ile İngiltere'nin, geçen yıl Ukrayna'nın Rus topraklarını uzun menzilli silahlarla vurmasına izin verdiği bildirilmişti.
Ukrayna zaman zaman ATACMS ve Fırtına Gölgesi (Storm Shadow) seyir füzeleriyle Rus topraklarına yönelik saldırılar düzenlemişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, buna cevaben Ukrayna'nın enerji unsurlarını yüksek hassasiyetli silahlarla vurduklarını açıklamıştı.