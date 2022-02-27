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Ukrayna Devlet Başkanlığı: Rusya ile olası müzakerede Kiev dikte edecek

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile yapılacak olası müzakerelerde Ukrayna'nın dikte edeceği bir pozisyonda olacağını söyledi. Podolyak, “Müzakere sürecinde pozisyonlar başka olacak. Bu Ukrayna'nın dikte edeceği bir pozisyon olacak. Ukrayna, Donetsk ve Luhansk bölgeleri dahil sonra ne olacağına dair şartlar ileri sürecek” şeklinde konuştu.


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Haber Merkezi AA
Ukrayna Devlet Başkanlığı: Rusya ile olası müzakerede Kiev dikte edecek
Mihail Podolyak

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile yapılacak olası müzakerelerde Ukrayna'nın dikte edeceği bir pozisyonda olacağını söyledi.

Podolyak TSN televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile ilgili müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'nın Rusya ile müzakere sürecine başlaması halinde zayıf bir pozisyonda olmayacağını savunan Podolyak, müzakere sürecinin olacağını, her savaşın müzakere süreci ile sona erdiğini ifade etti.

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Podolyak, “Fakat bu müzakere sürecinde pozisyonlar başka olacak. Bu Ukrayna'nın dikte edeceği bir pozisyon olacak. Ukrayna, Donetsk ve Luhansk bölgeleri dahil sonra ne olacağına dair şartlar ileri sürecek.” şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına yönelik askeri hareket başlattığını duyurmuştu. Putin, amaçlarının “Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak” olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

Dün, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Rusya ile müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söylemişti.

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