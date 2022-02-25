Dünya Ukrayna Rus zayiatını açıkladı 30dan fazla tank, 130 zırhlı araç ve 7 uçak kaybetti
AVRUPA

Ukrayna Rus zayiatını açıkladı: 30'dan fazla tank, 130 zırhlı araç ve 7 uçak kaybetti

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy Rusya'nın ülkesine karşı kayıplarının ilk günde 30'dan fazla tank, yaklaşık 130 zırhlı araç, 7 uçak ve 6 helikopter olarak tahmin edildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna Rus zayiatını açıkladı: 30dan fazla tank, 130 zırhlı araç ve 7 uçak kaybetti
Rus tankları etkisiz hale getirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy, Facebook'tan yaptığı açıklamada, bu zorlu saatler boyunca "düşmanın" ele geçirme planlarına ulaşamadığını bildirdi.

Rusya'nın ülkesine karşı kayıplarının ilk günde 30'dan fazla tank, yaklaşık 130 zırhlı araç, 7 uçak ve 6 helikopter olarak tahmin edildiğini belirten Zalujnıy, Ukrayna ordusunun Harkiv, Herson, Sumi, Ahtırku ve Siverske bölgelerinde savaşmaya devam ettiğini aktardı.

Donbas krizi ve Rusya'nın askeri müdahalesi

Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya’nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler Rusya’yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

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