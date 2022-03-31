Ukrayna’da temkinli bekleyiş

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye’de yapılan görüşmelerin ardından sahada temkinli bir bekleyiş hakim. Bölgeden hem çekilme, hem de çatışma haberleri geldi. Rusya’nın Kiev ve Çernigiv yönünde askeri faaliyetleri azaltma kararının ardından sahada askeri hareketlilikler yaşandı. Rus ordusu, Kiev ve Çernigiv bölgelerinden muharip birliklerini çekti.

FOTOĞRAF 10 Şehir merkezinde yer alan ve savaş öncesine kadar müze olarak kullanılan tarihi yapıda kendisini korumaya alan onlarca kişi, tehlikenin bittiği duyurulana kadar dışarı çıkmıyor.<br> Müze müdürü Oleg Druzdiev, yer altındaki odaların kilisenin mezarlığı olarak kullanıldığını söyleyerek sığınak olarak Lvivlilere hizmet veren yapının tekrar müzeye dönüşeceği günleri görebilmeyi umut ettiğini söyledi.<br> İnsanların hava saldırısı tehlikesine karşı burayı güvenilir bulduğunu belirten Druzdiev, \"Burası Lviv'deki tek sığınak değil tabii ki. Ancak çok güçlü duvarlara sahip ve çok sayıda insan da bunu biliyor. Bu yüzden de yakın olanlar bu sığınakta kendilerini korumayı tercih ediyor\" dedi.<br> Sığınağa koşanlardan Olga Ulizko, hava saldırısı endişesiyle buraya geldiğini dile getirerek, \"Burası muhtemelen şehrimizdeki en güvenli sığınak. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarafından inşa edilen eski bir kilise binası. Bir sürü insan sirenleri duyar duymaz hemen buraya geliyor\" diye konuştu.<br> ABD'den gönüllü bir doktor olarak Lviv'e geldiğini ve siren seslerini ilk kez duyduğunu ifade eden Tom Rusing de, \"Burada birlikte çalışacağım grupla buluşacaktım. Ancak bir anda sirenler başladı. Dışarıdaki insanlar da bana onları takip ederek buraya gelmemi söyledi\" şeklinde konuştu.<br> Ukrayna'nın Lviv kentinde sirenleri duyan halk 400 yıllık sığınağa koşuyor Ukrayna'nın Lviv kentinde halk, Rusya'nın saldırılarına karşı halkı uyarmak için devreye giren siren seslerini duyduğunda 1630 yılında inşası tamamlanan Peter ve Paul Kilisesi'nin sığınağına gidiyor.

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RUSYA SINIRINA GİDİYORLAR

Gelişmeleri doğrulayan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus askerlerinin Brovary yönünden Rusya sınırına doğru çekildiği bildirdi. Ukrayna basını da kuşatma altındaki bazı küçük yerleşim birimleriyle ilgili tahliye çalışması yürütüldüğü yazdı. Bu gelişmelere rağmen bazı kentlerde çatışmanın dozu düşmedi. Çernigiv Valisi Viacheslav Chaus, Rus güçlerinin önceki gece şehirde bazı noktaları vurduğunu söyledi. Harkov ve Sumi’ de Rus ilerlemesi devam etti.

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FOTOĞRAF 9 Savaşın dokuzuncu gününde, Rus güçleri saldırılarını sürdürüyor. 1,5 milyonu aşkın Ukraynalı komşu ülkelere kaçarken, kalıp direnenler de hazırlıklarını yapıyor. Başkent Kiev başta olmak üzere Rus askerlerinin girebilecekleri tüm noktalarda hareketlilik var. Ukrayna güçleri, hatta eli silah tutan hemen hemen herkes barikatlar kuruyor, hendekler kazıyor. Demir bariyerlerin yapıldığı geçiş noktalarında askerlerin güçlü durabilmesi için yemekler bile yapılıyor. Özellikle siviller, demirden yaptıkları koruma kalkanları ile şehrin güvenliğini attırmaya çalışıyor. Direnişçiler en çok Rus ordusunun zırhlı araçları için demirden tuzaklar hazırlıyor. Kiev'de direniş: Halk savaşa hazırlanıyor Rusya, geçen hafta başlattığı Ukrayna savaşında ülkenin birçok kentini vurmaya devam ederken, kuşatma altındaki başkent Kiev'de de büyük bir çatışma için hazırlıklar devam ediyor. Hem askerler hem de halk, Rus ordusuna karşı hazırlık yapıyor. Barikatların kurulduğu, hendeklerin kazıldığı ülkede, şehirlerin güvenliği için mücadele veriliyor. Rus ordusunun hedef aldığı 400 bin nüfuslu Mariupol kentinin savunması da Ukrayna Ulusal Muhafızları tarafından sürdürülüyor.

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RUSYA EVE DÖNÜYOR

Batılı istihbarat servisleri ise çekilmelerle ilgili iddialarda bulundu. Rusya’nın sahada ağır kayıplar verdiğini ifade eden İngiliz istihbaratı, ordunun Belarus ve Rusya’ya geri dönmek zorunda kaldığını ileri sürdü. İngiliz Savunma Bakanlığı tarafından istihbarata dayanılarak yapılan açıklamada Rus birliklerinin yeniden yapılanma için çekildiğini iddia etti.