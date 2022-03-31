Ukrayna’da temkinli bekleyiş

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye’de yapılan görüşmelerin ardından sahada temkinli bir bekleyiş hakim. Bölgeden hem çekilme, hem de çatışma haberleri geldi. Rusya’nın Kiev ve Çernigiv yönünde askeri faaliyetleri azaltma kararının ardından sahada askeri hareketlilikler yaşandı. Rus ordusu, Kiev ve Çernigiv bölgelerinden muharip birliklerini çekti.
Gelişmeleri doğrulayan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus askerlerinin Brovary yönünden Rusya sınırına doğru çekildiği bildirdi. Ukrayna basını da kuşatma altındaki bazı küçük yerleşim birimleriyle ilgili tahliye çalışması yürütüldüğü yazdı. Bu gelişmelere rağmen bazı kentlerde çatışmanın dozu düşmedi. Çernigiv Valisi Viacheslav Chaus, Rus güçlerinin önceki gece şehirde bazı noktaları vurduğunu söyledi. Harkov ve Sumi’ de Rus ilerlemesi devam etti.
Batılı istihbarat servisleri ise çekilmelerle ilgili iddialarda bulundu. Rusya’nın sahada ağır kayıplar verdiğini ifade eden İngiliz istihbaratı, ordunun Belarus ve Rusya’ya geri dönmek zorunda kaldığını ileri sürdü. İngiliz Savunma Bakanlığı tarafından istihbarata dayanılarak yapılan açıklamada Rus birliklerinin yeniden yapılanma için çekildiğini iddia etti.