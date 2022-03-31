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Dünya Ukraynadaki insani dram derinleşiyor 5 haftada 4 milyon mülteci
AVRUPA

Ukrayna'daki insani dram derinleşiyor: 5 haftada 4 milyon mülteci

Rusya’nın Ukrayna işgali beşinci haftayı geride bırakırken insani dram derinleşiyor. BM, 24 Şubat - 29 Mart tarihleri arasında Ukrayna’dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısını 4 milyon 19 bin 287 olarak açıkladı. Bu mültecilerin 2 milyon 336 bini Polonya’da. q 12

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynadaki insani dram derinleşiyor: 5 haftada 4 milyon mülteci
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Rusya’nın Ukrayna işgalinde beşinci hafta geride kalırken, insani dram da derinleşiyor. Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna’dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 4 milyonu geçtiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre 24 Şubat-29 Mart tarihlerinde yarıdan fazlası Polonya’ya olmak üzere, Ukrayna’dan 4 milyon 19 bin 287 mülteci komşu ülkelere geçti. Açıklamada komşu ülkelerden en çok Polonya’ya (2 milyon 336 bin 799), Romanya’ya (608 bin 936), Moldova’ya (387 bin 151), Macaristan’a (364 bin 804) Slovakya’ya (281 bin 172), Rusya’ya (350 bin 632) ve Belarus’a (10 bin 902) mültecinin geçtiği aktarıldı.

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