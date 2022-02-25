Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi tüm dünyanın gözü önünde sürüyor. Gazeteci Gülsüm Khalilova da Kiev’den video paylaşımlar yaparak başkentteki son durumu anlatmaya devam ediyor.

OYNAT 01:33 Ukraynalı Gazeteci Khalilova: Belki bu son videom susanlar kendi başkenti işgal edilince anlayacaklar Ukraynalı Gazeteci Gulsum Khalilova, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki son durumu çektiği video ile anlattı. “Bu son videom olabilir' diyen Khalilova, 'Dünya susuyor. Kafalarını kuma gömüyorlar. 21. asırda Avrupa'nın göbeğinde işgal yaşanıyor. Gazetemizi vurdular. Şimdi susanlar yarın kendi başkentleri işgal edilince anlayacaklar' ifadelerini kullandı.



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'BU SON VİDEOM OLABİLİR'

Başkent'in işgal altında olduğunu aktaran Khalilova, “Savaşın içinden herkese merhaba… Belki bu sizinle son yayınımız olur. Başkent sürekli vuruluyor. Hükümet yetkilileri insanlara sığınağa gitmeleri için çağrılar yapıyor. Bildiğiniz 1941-45 Varşova gibi olmuş buralar. Evet, Moskova sayesinde…" dedi.

'ŞEREFLİCE ÖLMEK DAHA GÜZELDİR'

Khalilova, "21’inci asırda 1941’in karanlığını yaşıyoruz ama biz buradayız ve çalışmaya devam ediyoruz. Bizim kanal Rus tarafından bilinen bir kanal ve ilk hedefleri arasında. Ama olsun korkarak yaşamaktansa şereflice ölmek daha güzeldir." diye konuştu.

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'DÜNYA SADECE KINAMAKLA MEŞGUL'

"Bir yandan Ukrayna askerlerinin arabalarını ele geçiren Rusya, Kiev’e girmeye çalışıyor. Ukrayna askerleri ve halk, işgalcilere karşı direniyorlar. 21’inci asırda Avrupa’nın göbeğinde bir ülke resmen işgal ediliyor. Kafasını kuma gömmüş dünya ise sadece kınamakla meşgul" diyen Khalilova sözlerini şöyle bitirdi:

'ANLAYACAKLAR AMA GEÇ OLACAK'

"Hatta kınamaktan korkanlar da var. Ama bir gün gelecek, onların başkenti de işgal edilince anlayacaklar ama geç olacak. Kiev’den herkese sevgiler…”

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OYNAT 00:33 Ukraynalı 13 askerin Ruslara karşı mücadelesi dünya gündeminde: Kahraman ilan edilecekler Dünyanın gözü Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaşa çevrilmişken, Karadeniz'deki Yılan Adası'nı savunan 13 Ukraynalı askerin Rus ordusuna karşı verdikleri mücadele viral oldu. Ruslara teslim olmayan Ukraynalı askerler vurularak hayatını kaybetti. Son anlarının videosu Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran askerlerin 'Savaş kahramanı' ilan edileceği öğrenildi.

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