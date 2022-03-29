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Dünya Ukraynalı müzakereci Zelenskiy ile Putin görüşebilir
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Ukraynalı müzakereci: Zelenskiy ile Putin görüşebilir

Ukraynalı müzakereci Mihailo Podolyak, “İstanbul’daki görüşmelerde Rus ve Ukrayna heyetleri arasında Zelenskiy ile Putin’in görüşmesini mümkün kılacak kadar ilerleme sağlandı” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynalı müzakereci: Zelenskiy ile Putin görüşebilir
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için gerçekleştirilen tarihi zirvelerin 6 ayağı bugün İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası baş başa görüşmeler yapan iki ülke daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.

Zirve sonrası ilk açıklama ise Ukrayna heyeti tarafından yapıldı. Ukrayna heyeti, "2 hafta içinde görüşmeleri devam ettireceğiz. Güvenlik garantileri sağlanırsa nötr statüye geçeriz. Anlaşmada hiçbir şey AB’ye girmeye engel olmayacak. Türkiye dahil birçok ülkeyi garantör olarak görmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

  • Rusya tarafı ise Ukrayna heyetinin ardından açıklama yaparak "Bazı maddelerde uzlaşıldı" dedi.

Mihailo Podolyak
Mihailo Podolyak

İSTANBUL VURGUSU

Ukraynalı müzakereci Mihailo Podolyak da CNN'e verdiği demeçte Zelenskit ve Putin'in görüşebileceğine dair umutlandıran bir açıklama yaptı.

İLERLEME SAĞLANDI

Podolyak, “İstanbul’daki görüşmelerde Rus ve Ukrayna heyetleri arasında Zelenskiy ile Putin’in görüşmesini mümkün kılacak kadar ilerleme sağlandı” dedi.

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