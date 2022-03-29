Ukrayna’nın Luhansk bölgesindeki Tryohizbenka köyü savaşın derin izlerini taşıyor

Ukrayna ordusu Rus konvoyunu pusuya düşürdü

Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar kent ve kırsal alanlarda devam devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından, pusuyla düşürülen Rus ordusuna ait zırhlı araçların görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, Ukrayna ordusu tarafından Rus konvoyunun geçişi sırasında zırhlı araçlara bombalı saldırı düzenlendiği kaydedildi. Saldırı sonrası kaç kişinin ve nerde öldüğüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.