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Dünya Ukraynanın Luhansk bölgesindeki Tryohizbenka köyü savaşın derin izlerini taşıyor
AVRUPA

Ukrayna’nın Luhansk bölgesindeki Tryohizbenka köyü savaşın derin izlerini taşıyor

Rus ordusunun kontrolünde bulunan Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Tryohizbenka köyü, Rusya-Ukrayna savaşının izlerini taşıyor.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna’nın Luhansk bölgesindeki Tryohizbenka köyü savaşın derin izlerini taşıyor
Dünya

Bölge merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Tryohizbenka, 24 Şubat'ta başlayan savaşın ikinci gününde Rus ordusu ile Luhansk'taki ayrılıkçılar tarafından ele geçirildi.

Yaklaşık 3 bin nüfusa sahip köyde, çatışmalar esnasında köprü ve altyapı hasar gördü.

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Köy, çatışmaların ardından insani krizin eşiğine geldi.

Köyde Ukrayna askeri güçlerinden kalan siperler bulunuyor. Siperlerde Ukrayna ordusuna ait mühimmatlar ve belgeler dikkati çekiyor.

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Ele geçirilen Ukrayna silahları bölgeye getiriliyor

Rusya askeri güçlerinin savaşta ele geçirdiği Ukrayna ordusuna ait askeri teçhizatlar Luhansk bölgesine getiriliyor.

Söz konusu silahların arasında çeşitli zırhlı araçların yanı sıra tank, çok namlulu roketatar ve tanksavarlar bulunuyor.

Kullanılabilir silahların Luhansk'taki Rusya destekli sözde ayrılıkçı yönetimin kullanımına verileceği belirtiliyor.

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