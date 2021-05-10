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ORTADOĞU

Uluslararası Af Örgütü: Uluslararası toplum İsrail’den hesap sormalı

İsrail askerleri ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya saldırısı ve baskın girişimine karşı Uluslararası Af Örgütü tarafından açıklama geldi. Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada, "İsrail hukuka aykırı güç kullanımına ve zorla tahliyelere son vermeli. Uluslararası toplum İsrail’den hesap sormalı!" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uluslararası Af Örgütü: Uluslararası toplum İsrail’den hesap sormalı
İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere müdahalesinde yaralı sayısı 215’e yükseldi.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) İsrail'in dünyanın gözü önünde uyguladığı şiddet ve baskınlara ilişkin açıklama yaptı.

Amnesty International yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Doğu Kudüs’teki ihlalleri durdurun. Uluslararası Af Örgütü sahadaydı, İsrail güçlerinin protestoculara, izleyenlere yönelik aşırı güç kullanımına tanıklık etti. İsrail hukuka aykırı güç kullanımına ve zorla tahliyelere son vermeli. Uluslararası toplum İsrail’den hesap sormalı!" ifadelerini kullandı.

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