Uluslararası Af Örgütü: Uluslararası toplum İsrail’den hesap sormalı

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere müdahalesinde yaralı sayısı 215’e yükseldi.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) İsrail'in dünyanın gözü önünde uyguladığı şiddet ve baskınlara ilişkin açıklama yaptı.

Stop violations in occupied East Jerusalem. @amnesty's been on the ground & witnessed Israeli forces use of excessive force against protesters and bystanders. #Israel must end use of unlawful force & forced evictions of Palestinians. Int'l community must hold Israel accountable. — Amnesty International (@amnesty) May 10, 2021

Amnesty International yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Doğu Kudüs’teki ihlalleri durdurun. Uluslararası Af Örgütü sahadaydı, İsrail güçlerinin protestoculara, izleyenlere yönelik aşırı güç kullanımına tanıklık etti. İsrail hukuka aykırı güç kullanımına ve zorla tahliyelere son vermeli. Uluslararası toplum İsrail’den hesap sormalı!" ifadelerini kullandı.

