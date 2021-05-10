Uluslararası Af Örgütü: Uluslararası toplum İsrail’den hesap sormalı İsrail askerleri ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya saldırısı ve baskın girişimine karşı Uluslararası Af Örgütü tarafından açıklama geldi. Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada, "İsrail hukuka aykırı güç kullanımına ve zorla tahliyelere son vermeli. Uluslararası toplum İsrail’den hesap sormalı!" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi 10 Mayıs 2021, 12:59 Son Güncelleme: 10 Mayıs 2021, 13:20 Yeni Şafak