Dünya UMKE ekipleri Ukrayna sınırında sağlık taraması yapıyor
AVRUPA

UMKE ekipleri Ukrayna sınırında sağlık taraması yapıyor

Ukrayna’dan tahliye edilen Türk ve Ukrayna vatandaşları, Romanya sınır kapısında UMKE Ekipleri tarafından sağlık taramasından geçirildi. Muayene ve tedavi ihtiyacı karşılanan vatandaşlar sağlıklı bir şekilde Türkiye’ye gitmek üzere uğurlanıyor.

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Haber Merkezi DHA Diğer
UMKE ekipleri Ukrayna sınırında sağlık taraması yapıyor
UMKE ekipleri Ukrayna sınırında sağlık taraması yapıyor.

Ukrayna’dan tahliye edilen Türk ve Ukrayna vatandaşları, Romanya sınır kapısında UMKE Ekipleri tarafından sağlık taramasından geçirildi.

SAĞLIK TARAMASI YAPILDI

Ukrayna’dan yola çıkan Türk ve Ukrayna vatandaşları, tren ve otobüslerle ortalama 35 ila 40 saati bulan yolculuk sonrasında Romanya’ya bağlı Siret Sınır Kapısı’na gelerek pasaport işlemlerinden ardından Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na bağlı UMKE ekiplerince sağlık taramasından geçirildi.

UMKE ekiplerinden Ukraynalı sığınmacılara sağlık taraması
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UMKE ekiplerinden Ukraynalı sığınmacılara sağlık taraması
Ukrayna'dan tahliye edilen Türk ve Ukrayna vatandaşları, Romanya sınır kapısında UMKE Ekipleri tarafından sağlık taramasından geçirildi. Muayene ve tedavi ihtiyacı karşılanan vatandaşlar sağlıklı bir şekilde Türkiye'ye gitmek üzere uğurlanıyor.

SINIRA SAHRA HASTANESİ KURULDU

Sağlık Bakanlığı tarafından Ukrayna sınırının sıfır noktasına kurulan sahra hastanesinde uzman doktor, acil ambulans bakım teknikeri ve acil tıp teknisyeninden oluşan 10 kişilik sağlık ekibi, iki UMKE acil müdahale aracı ve bir adet UMKE arazi aracı ile hizmet verdiği ifade edildi.

Muayene ve tedavi ihtiyacı karşılanan vatandaşlar sağlıklı bir şekilde Türkiye’ye gitmek üzere uğurlanıyor.

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