Umman Dışişleri Bakanı el-Busaidi’den ABD'ye: Bu sizin savaşınız değil

17:1928/02/2026, Cumartesi
DHA
Nükleer müzakerelerde ara bulucu rolü üstlenen el-Busaidi: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim. Aktif ve ciddi müzakereler bir kez daha baltalandı
Nükleer müzakerelerde ara bulucu rolü üstlenen el-Busaidi: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim. Aktif ve ciddi müzakereler bir kez daha baltalandı

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin ara bulucusu olan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, İsrail ve ABD'nin İran’a saldırısına tepki göstererek, Washington yönetimine “Bu işin içine daha fazla çekilmeyin, bu sizin savaşınız değil” çağrısında bulundu.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı ortak saldırıların ardından sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Aynı zamanda ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakerelerde ara bulucu rolü üstlenen el-Busaidi, “Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim. Aktif ve ciddi müzakereler bir kez daha baltalandı. Bu durum ne ABD’nin çıkarlarına ne de küresel barış davasına hizmet etmektedir” ifadelerini kullandı.

Saldırıların yol açacağı insani krize ve sivil kayıplara da dikkat çeken Ummanlı Bakan, “Acı çekecek masumlar için dua ediyorum” dedi. Mesajının son bölümünde doğrudan Washington yönetimine ve ABD Başkanı Donald Trump'a seslenen el-Busaidi, “Amerika Birleşik Devletleri'ni bu işin içine daha fazla çekilmemeye çağırıyorum. Bu sizin savaşınız değil” değerlendirmesinde bulundu.



