Umman Dışişleri Bakanı el-Busaidi’den ABD'ye: Bu sizin savaşınız değil

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı ortak saldırıların ardından sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Aynı zamanda ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakerelerde ara bulucu rolü üstlenen el-Busaidi, “Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim. Aktif ve ciddi müzakereler bir kez daha baltalandı. Bu durum ne ABD’nin çıkarlarına ne de küresel barış davasına hizmet etmektedir” ifadelerini kullandı.