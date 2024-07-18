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Dünya

Umman'da batan petrol tankeri: Bir mürettebat öldü 9'u kurtarıldı

Umman'da, 15 Temmuz'da alabora olan petrol tankerinden bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, mürettebattan 9 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

11:12 - 18/07/2024 Perşembe
AA
Umman Deniz Kuvvetleri, geminin hala "su altında ve ters dönmüş durumda olduğunu belirtti.
Umman Deniz Kuvvetleri, geminin hala "su altında ve ters dönmüş durumda olduğunu belirtti.

Umman Kıyı Emniyeti Merkezi tarafından sosyal medya platformu X'ten yapılan yazılı açıklamada, Umman Sultanlığı'nın Dukum kentindeki Ra's Madraka bölgesinin 25 deniz mili güneydoğusunda, Umman Denizi'ne bakan bir alanda Komor Adaları bayrağı taşıyan ve pazartesi günü batan "Prestige Falcon" adlı petrol tankerinin enkazından bir mürettebatın cenazesine ulaşıldığı, 9 mürettebatın kurtarıldığı belirtildi.


Açıklamada, geminin 13'ü Hindistan 3'ü Sri Lanka uyruklu 16 kişilik mürettebatından kayıp olanları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Umman'ın güney doğusundaki el-Vusta vilayetine bağlı sahil kenti Dukum, ekonomik açıdan stratejik bir konuma sahip.






#Umman
#petrol tankeri
#kaza
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