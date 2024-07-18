Umman'da batan petrol tankeri: Bir mürettebat öldü 9'u kurtarıldı

Umman Kıyı Emniyeti Merkezi tarafından sosyal medya platformu X'ten yapılan yazılı açıklamada, Umman Sultanlığı'nın Dukum kentindeki Ra's Madraka bölgesinin 25 deniz mili güneydoğusunda, Umman Denizi'ne bakan bir alanda Komor Adaları bayrağı taşıyan ve pazartesi günü batan "Prestige Falcon" adlı petrol tankerinin enkazından bir mürettebatın cenazesine ulaşıldığı, 9 mürettebatın kurtarıldığı belirtildi.