Dünya Ümmetin umudu Türkiye Allah sizleri korusun
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Ümmetin umudu Türkiye: Allah sizleri korusun

Ümmetin umudu Türkiye: Allah sizleri korusun

İstanbul ve Akdeniz bölgesinde yaşanan depremler İslam dünyasında korku ve endişeye sebep oldu. Milyonlarca Müslüman yaşanan sarsıntılar sonrası sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Türkiye’de gerçekleşen depremleri müteakip Mısır, Keşmir, Yemen, Afganistan, Filistin, Irak ve Suriye gibi savaşın sürdüğü coğrafyalardan gelen geçmiş olsun ve destek amaçlı yazılan mesajlarda, "Ümmetin umudu Türkiye, Allah sizleri korusun" vurgusu dikkat çekti.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Beyaz Baretliler, Suriye'de binlerce sivilin hayatının kurtarılmasına yardımcı oldu.
Beyaz Baretliler, Suriye'de binlerce sivilin hayatının kurtarılmasına yardımcı oldu.

Suriye’de faaliyet gösteren Sivil Savunma Birimi (Beyaz Baretliler) Başkanı Raid Salih, 5.8’lik İstanbul depreminin ardından sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda "Tüm Beyaz Baretliler ekibi olarak Türkiye’nin hizmetindeyiz" ifadesini kullandı.

Yeni Şafak’ın konuştuğu Raid Salih, "Erdoğan liderliğinde mazlum milletlere dönük verilen hizmetler tarih nezdinde silinmez izler bıraktı. Bunun en yakın tanığı da biz olduk. Ben ve 3 bin kişilik ekibim (Allah muhafaza etsin) Türkiye’de yaşanacak bir afet durumunda her türden hizmete hazırız. Sizler bu ümmetin umudu oldunuz. Öncelikle Türk kardeşlerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Ancak ihtiyaç olunması durumunda tüm araç-gereç ve çalışan arkadaşlarım ile Türk kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye’ye karşı minnet borcumuz var ve Türk Hükümeti ve Türk milletinin yaptıklarını hiçbir biçimde ödeyemeyiz" diye konuştu.

ENDİŞE VE KORKU İÇERİSİNDE TAKİP ETTİK

Filistin Halkı adına Hamas Hareketi tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul ve sonrasında yaşanan sarsıntıları korku ve endişe içerisinde takip ettik" ifadelerine yer verildi.

  • Yeni Şafak’a konuşan Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, "Özgürlükler vahası mazlumlara diyar olan topraklarda yaşanan her gelişme ümmeti derinden etkiler. Allah’tan Türkiye’ye güvenlik, esenlik ve huzur diliyoruz. Filistin ve Kudüs davasının sarsılmaz müdavimi olan kardeşlerimizin her daim yanındayız. Dualarımızdasınız ve ciddi can ve mal kaybının olmaması nedeni ile Aziz olan Rabbimize şükrediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

KALBİMİZ SİZİNLE BİRLİKTE ATIYOR

Irak Parlamentosu’nda Milletvekilliği ile birlikte Irak Türkmen Cephesi Başkanlığı görevini sürdüren Erşat Salihi’de ilk destek açıklaması yayınlayan isimler arasında yer aldı. Erşat Salihi geçmiş olsun mesajında, "AFAD, TİKA, Kızılay ve onlarca sivil yardım kuruluşu aracılığı ile mezhep, millet ve hatta din farkı gözetmeden her mazlumun yardımına koşan Türkiye’ye geçmiş olsun. Kalbimiz sizinle birlikte atıyor. Allah o Türk milletine yardım etsin ve tekrarını yaşatmasın ve sizleri her türlü doğal afet ve musibetlerden muhafaza etsin" dedi.

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MISIR HALKI SİZİN İÇİN DUA EDİYOR

İhvan-ı Müslimiyn Şura Üyesi Mithat el Haddad’ın mesajında ise "Mısır Halkı sizin için dua ediyor"ifadeleri kullanıldı. Mithat el Haddad, şunları söyledi:

  • "Depremin ciddi bir hasar ve can kaybına yol açmamasını dünya üzerinde her mazlumun yardımına koşan Türk Hükümeti ve şerefli Türk Milleti’ne Allah’ın bir lütfu olarak görüyoruz. Milyonlarca Mısırlı Türkiye’yi her türden bela ve zorluklardan koruması için Allah’a dua ediyor. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum"

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