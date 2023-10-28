UNICEF: Gazze'de durum korkunç, derhal insani ateşkes talep ediyoruz

Hamas, yazılı açıklamada bulunarak Arap ve İslam ülkelerine Filistin halkına yönelik soykırım savaşı yürüten İsrail'e karşı bir tutum sergilemeleri çağrısında bulundu. Gazze'de dökülen kanın "Filistin halkı ve özgür dünya halklarından İsrail'e karşı bir öfke volkanına dönüşeceği" kaydedilen açıklamada, "Arap ve İslam ülkelerini ABD ve İsrail'e destek olan ülkelere karşı ellerindeki tüm araç ve kozları kullanarak, onlara kaybedecek bir şeyleri olduğunu hissettirmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.