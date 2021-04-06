​Ürdün’de Mossad izi​

Ürdün’de darbe girişimi iddiasıyla ev hapsinde tutulan eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin’in, İsrail istihbarat servisi Mossad adına çalışan eski bir ajanla irtibatının olduğu iddia edildi. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Sefadi’nin dün ülkedeki darbe girişimi iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, Prens Hamza’nın eşine yabacı bir istihbarat servisi tarafından yardım teklif edildiği iddia edilmişti. Axios dergisinin haberine göre bu açıklamadan kısa bir süre sonra Ürdün resmi haber ajansı “Ammon” eski Mossad yetkilisi olduğunu iddia ettiği Roy Shaposhnik’in, yardımı teklifinin arkasındaki isim olduğunu belirten bir haber yayınladı. Ürdün’ün Prens Hamza’ya yardım etmekle itham ettiği Shaposhnik, Axios’a, Mossad’la ilişkisini reddetse de ilginç bağlantılara sahip olduğu görülüyor.

REKLAM

DÜNYA İsrail Başbakanı Netanyahu Mossad'a yeni başkan atadı: Kod adı 'D'

ERIC PRINCE’LE YAKIN DOST

Shaposhnik’in hem İsrail siyasetinde hem de ismi katliamlara karışmış özel güvenlik şirketi Blackwater’ın kurucusu Eric Prince’le yakın ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Axios’un haberine göre İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert’in de danışmanlık yapan Shaposhnik siyasi faaliyetlerin ardından Eric Prince’in sahibi olduğu güvenlik şirketinde çalışmaya başladı. Birkaç yıl sonra RS LogisticalCompany adıyla kendi şirketini kuran İsrailli, ABD Dışişleri Bakanlığına ve dünyanın farklı bölgelerinde hizmet vermeye başladı.

DÜNYA Tahran’da İsrail bayrağı: 'Teşekkürler Mossad' pankartı astılar

ORTAK ARKADAŞLARI TANIŞTIRDI

Eric Prince’ın şirketi Ürdün’de Irak’lı askerlere eğitim verdiği sırada Shaposhnik de lojistik destek sağladı. Bu sırada ortak bir arkadaşları üzerinde Ürdün eski Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin ile tanıştı ve kısa sürede yakın aile dostu oldu. Bilindiği üzere Eric Prince’in Birleşik Arap Emirlikleri’nin de facto lideri Muhammed bin Zayed’le de yakın dostluğu bulunuyor.

DÜNYA Netanyahu’dan Suud’a gizli ziyaret

MESAJ TRAFİĞİ

Axios’a konuşan bir kaynak, Cumartesi günü Prens Hamza’nın Shaposhnik ile irtibata geçtiğini doğruladı. Buna göre Prens Hamza, İsrailli dostuna ev hapsine alındığına ilişkin bir mesaj geçti. Bunun üzerine Shaposhnik, Hamza’nın eşine bir mesaj gönderdi ve Ürdün’de durum açıklığa kavuşana kadar çocuklarıyla kendisini almak için bir uçak göndermeyi teklif etti.

Darbe gerilimi ‘itaat‘ ile son buldu

Prens Hamza

Ev hapsinde olan ve paylaştığı video kaydında yönetimin talimatlarına uymayacağını açıklayan Ürdün’ün eski Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin’den akşam saatlerinde ‘itaat’ haberi geldi. Prens Hamza’nın, Kral’a bağlılığını vurgulayan bir mektup imzaladığı bildirildi. Ürdün Kraliyet Divanı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Prens Tallal bin Muhammed, Gazi bin Muhammed ve Haşim bin Hüseyin ve Raşid bin Hasan’ın, Kral II. Abdullah’ın amcası Hasan Bin Tallal’ın evinde Prens Hamza ile buluştuğu ifade edildi. Prens’in imzaladığı mektupta, “Kendimi Kral’ın ellerine bıraktım. Babalarımız ve dedelerimizin ahdi üzerine kalacağım” ifadelerine yer verildiği belirtildi. Kral II. Abdullah’ın konuyla ilgilenmesi için amcası Hasan’ı görevlendirdiği, Prens’in ise kraliyet ailesinin belirlediği yönteme bağlı kalacağı dile getirilmişti. Habere eş zamanlı olarak Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin, “Ürdün Kralı II. Abdullah ABD’nin kilit bir ortağıdır ve ona desteğimiz tamdır” açıklaması dikkat çekti.