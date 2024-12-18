Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ürdün'den Esed rejimi devrildikten sonra ilk adım: Cabir Sınır Kapısı'nı açıyor

Ürdün'den Esed rejimi devrildikten sonra ilk adım: Cabir Sınır Kapısı'nı açıyor

10:0318/12/2024, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Ürdün, 6 Aralık'ta Cabir Sınır Kapısı'nın kapatıldığını duyurmuştu.
Ürdün, 6 Aralık'ta Cabir Sınır Kapısı'nın kapatıldığını duyurmuştu.

Ürdün, 6 Aralık'ta kapattığı Suriye sınırındaki Cabir Sınır Kapısı'nı bu sabahtan itibaren tırların geçişi için yeniden açacağını duyurdu.

Ürdün Sanayi Ticaret ve Tedarik Bakanı Yarub el-Kudat, Ürdün resmi ajansı PETRA'ya yaptığı açıklamada, tırların bu sabahtan itibaren Cabir Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yapmalarına izin verileceğini söyledi.


Kudat, tırların Suriye topraklarına girmesine izin verilmesi kararının, Ürdün ile Suriye arasındaki ticari mal akışına ve yük hareketine yardımcı olacağını belirtti.


Bakan Kudat, yarın, iki ülke arasındaki ticari alışverişin süreciyle ilgili iş, prosedür ve düzenlemelerin ilerleyişini gözden geçirmek üzere sınır kapısını ve Suriye-Ürdün Ortak Serbest Bölgesi'ni ziyaret edeceğini dile getirdi.


Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Furaye, 6 Aralık'ta Suriye'nin güneyindeki güvenlik durumu nedeniyle iki ülke arasındaki Cabir Sınır Kapısı'nın kapatıldığını duyurmuştu.


#Cabir Sınır Kapısı
#Ürdün
#Suriye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Çorum ilk işyeri kurası çekiliş sonuçları isim listesi