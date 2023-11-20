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Dünya

Ürdün'den Gazze'ye sahra hastanesi desteği: Han Yunus kentinde kurulacak

Ürdün Kraliyet Divanı, Gazze'de işgalci İsrail tarafından devam eden ve soykırıma varan katliam saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Gazze Şeridi'ne yönelik desteğin devam ettiği belirtilen açıklamada, Han Yunus kentine 41 yataklı sahra hastanesinin kurulacağı duyuruldu.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
20:34 - 20/11/2023 Pazartesi
AA
Ürdün ordusu, 15 Kasım'da Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'nde çalışan 7 personelinin, işgalci İsrail bombardımanında yaralanan Filistinlilere müdahale ettiği sırada hedef alındığını duyurmuştu.

Ürdün ordusu, 15 Kasım'da Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'nde çalışan 7 personelinin, işgalci İsrail bombardımanında yaralanan Filistinlilere müdahale ettiği sırada hedef alındığını duyurmuştu.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne bir aydan uzun süredir gerçekleştirdiği soykırıma varan katliam saldırıları sonucunda mağdur olan, yaralanan ve yerinden edilen insanlar için yardımlarını organize eden ülkelere Ürdün de ortak oldu. Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Veliaht Prens Hüseyin'in, hastanenin kurulumunu yerinde takip etmek üzere hastanede çalışacak sağlık personeli, tıbbi malzeme ve cihazları taşıyan Ürdün Hava Kuvvetlerine ait askeri uçakla Mısır'daki El-Ariş Havalimanı'na ulaştığı bildirildi.

Sağlık personeli ve hastane yöneticileri dahil toplam 145 personelin faaliyet göstereceği hastanenin 41 yatak kapasitesine sahip olacağı belirtildi.

Hastanenin acil servis, dahiliye, yoğun bakım, kadın hastalıkları ve doğum birimlerinin yanı sıra acil cerrahi operasyonların yapılacağı iki ameliyathane ve 41 kuvöz ile hizmet vereceği kaydedildi.

Ürdün'ün Gazze Şeridi'nde 2009 yılında kurulan bir sahra hastanesi daha bulunuyor. Ürdün ordusuna bağlı hastanede günlük yaklaşık 1200 hastaya ücretsiz hizmet veriliyor.


#Ürdün
#Gazze
#Han Yunus
#sahra hastanesi
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