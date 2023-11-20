Ürdün'den Gazze'ye sahra hastanesi desteği: Han Yunus kentinde kurulacak

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne bir aydan uzun süredir gerçekleştirdiği soykırıma varan katliam saldırıları sonucunda mağdur olan, yaralanan ve yerinden edilen insanlar için yardımlarını organize eden ülkelere Ürdün de ortak oldu. Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Veliaht Prens Hüseyin'in, hastanenin kurulumunu yerinde takip etmek üzere hastanede çalışacak sağlık personeli, tıbbi malzeme ve cihazları taşıyan Ürdün Hava Kuvvetlerine ait askeri uçakla Mısır'daki El-Ariş Havalimanı'na ulaştığı bildirildi.