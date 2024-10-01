Ürdün'den işgalci İsrail'in saldırdığı Lübnan'a mutlak destek

Terör devleti İsrail, büyük yıkım ve soykırım yaşattığı Filistin'in ardından namluyu Lübnan'a çevirdi. Soykırım güçleri, akşam saatleri itibariyle Lübnan'a kara harekatı başlattı. İşgalcilerin hedefindeki Lübnan'a ise Ürdün'den destek geldi. Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün Lübnan'a 'mutlak desteği' vurgulandı.
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in saldırılarına karşı bir kez daha ülkesinin Lübnan'a “mutlak desteğini” vurguladı.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Safedi'nin Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
"İsrail'in saldırılarını reddediyoruz"
Açıklamada Safedi'nin, “Ürdün'ün Lübnan'a, güvenliğine, istikrarına, egemenliğine ve vatandaşlarının güvenliğine mutlak desteğini ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını reddettiğini yinelediği” ifade edildi.
Safedi, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Lübnan'a savaşın sonuçlarıyla mücadelede mümkün olan her türlü yardımı sağlamak ve acil bir şekilde ateşkese varma çabalarını desteklemek yönündeki direktiflerini de iletti.
"Uluslararası çabalar derhal yoğunlaştırılmalıdır"
Uluslararası toplumun Lübnan'da acil ateşkesin sağlanması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması için harekete geçme çağrısı yapan Safedi, “Bölgede tırmanan tehlikeli gerilimin durdurulması için tüm uluslararası çabalar derhal yoğunlaştırılmalıdır, bunun ilk adımı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıyı durdurmaktır.” ifadelerini kullandı.