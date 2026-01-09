Ürdün'den Suriye'nin toprak bütünlüğüne destek

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Safedi, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefonda görüştü.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkilerin sürekli geliştirilmesinin ve iş birliğini genişletmeye yönelik ortak çabaların sürdürülmesinin önemi vurgulanarak, bunun Ürdün ve Suriye'nin çıkarlarını olumlu yönde etkileyeceği ve aralarındaki kardeşlik ilişkilerinin derinliğini yansıtacağı belirtildi.