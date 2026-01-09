Yeni Şafak
Ürdün'den Suriye'nin toprak bütünlüğüne destek

22:079/01/2026, Cuma
AA
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Bakan Safedi'nin , Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptığını aktardı. Yapılan açıklamada, görüşmede Suriye'de yaşanan olayların ele alındığı belirtilerek, Safedi'nin Suriye hükümetinin ülkenin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarını desteklediği ifade edildi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin, Suriye hükümetinin ülkenin güvenliğini, istikrarını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü koruma ve vatandaşlarının güvenliğini sağlama çabalarını desteklediğini vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Safedi, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefonda görüştü.

Bakan Safedi'nin Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkilerin sürekli geliştirilmesinin ve iş birliğini genişletmeye yönelik ortak çabaların sürdürülmesinin önemi vurgulanarak, bunun Ürdün ve Suriye'nin çıkarlarını olumlu yönde etkileyeceği ve aralarındaki kardeşlik ilişkilerinin derinliğini yansıtacağı belirtildi.

Safedi, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, Ürdün'ün, Suriye hükümetinin ülkenin güvenliğini, istikrarını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü koruma ve vatandaşlarının güvenliğini sağlama çabalarını desteklediğini dile getirdi.



#Esad Hasan Şeybani
#Suriye
#Ürdün
