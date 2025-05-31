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Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

00:1331/05/2025, Cumartesi
AA
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesinde 350 lisans ve yüksek lisans öğrencisi için mezuniyet töreni düzenlendi.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesinde 350 lisans ve yüksek lisans öğrencisi için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Uluslararası Balkan Üniversitesinde 350 lisans ve yüksek lisans öğrencisinin mezuniyet töreni gerçekleşti. Mezuniyet törenine katılan Başbakan Yardımcısı Mexhiti, " Öğrenciler bu törenin ve aynı zamanda toplumun ahlaki ve entelektüel sütunlarıdır." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesinde 15. mezuniyet töreni düzenlendi.

IBU kampüsünde düzenlenen mezuniyet törenine, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Çevre ve Alan Planlama Bakanı İzet Mexhiti, Eğitim ve Bilim Bakanı Vesna Janevska, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasiler, ülkedeki Türk ve yerel kurum ile kuruluşların temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.


"Öğrenciler toplumun ahlaki ve entelektüel sütunlarıdır"

Başbakan Yardımcısı Mexhiti, yaptığı konuşmada,
"Üniversite, önündeki yolun boyutlarının farkında olanların her zaman ihtiyaç duyduğu bir köprüdür. Cesur ve yorulmayanlar. Öğrenciler bu törenin ve aynı zamanda toplumun ahlaki ve entelektüel sütunlarıdır."
diye konuştu.

Eğitim ve Bilim Bakanı Janevska da bugünün başta gençler olmak üzere herkes için sevinçli bir gün olduğunu söyledi.

Mezun olan öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Janevska, mezunların geleceğin liderleri olduğunu ve onları topluma yön vermeye davet ettiğini söyledi.

Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Çevre ve Alan Planlama Bakanı İzet Mexhiti

"Filistinli öğrencilerin yanındayız, Gazze'nin yanındayız"

IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar ise
"Mezuniyeti kutlarken, kutlayamayanları da hatırlamalıyız. Gazze'de, Filistin'de sizin gibi öğrenciler her şeylerini kaybettiler, okulları toza döndü, hayalleri enkaz altında. Sessiz kalamayız, unutamayız, bir üniversite olarak onlar için sesimizi yükseltiyoruz, Filistinli öğrencilerin yanındayız, Gazze'nin yanındayız."
ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Ulusoy da Türkiye'nin yakın tarihi, kültürel, beşeri bağları bulunduğu Kuzey Makedonya ile işbirliğinin önemli bir boyutunu eğitim ve kültür alanındaki faaliyetlerin oluşturduğunu dile getirdi.

Ulusoy,
"İnsan merkezli dış politikamız ışığında eğitim dahil Kuzey Makedonya'nın her alanda kalkınmasına çeşitli kurumlarımızla bağımsızlığından bu yana her daim destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. İnsana yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğu bilinciyle eğitim ve kültür alanındaki faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz."
şeklinde konuştu.
Üniversitenin farklı bölümlerinden 350 lisans ve yüksek lisans öğrencisi eğitimini tamamladı.

IBU Yönetim Kurulu Üyesi Aydoğan Ademoski de mezun öğrencilere hayatta cesur olmaları çağrısı yaptı.

Bu yıl 15'inci mezunlarını veren üniversitenin farklı bölümlerinden 350 lisans ve yüksek lisans öğrenci eğitimini tamamladı.






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