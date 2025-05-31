Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Uluslararası Balkan Üniversitesinde 350 lisans ve yüksek lisans öğrencisinin mezuniyet töreni gerçekleşti. Mezuniyet törenine katılan Başbakan Yardımcısı Mexhiti, " Öğrenciler bu törenin ve aynı zamanda toplumun ahlaki ve entelektüel sütunlarıdır." ifadelerini kullandı.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesinde 15. mezuniyet töreni düzenlendi.
IBU kampüsünde düzenlenen mezuniyet törenine, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Çevre ve Alan Planlama Bakanı İzet Mexhiti, Eğitim ve Bilim Bakanı Vesna Janevska, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasiler, ülkedeki Türk ve yerel kurum ile kuruluşların temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
"Öğrenciler toplumun ahlaki ve entelektüel sütunlarıdır"
Eğitim ve Bilim Bakanı Janevska da bugünün başta gençler olmak üzere herkes için sevinçli bir gün olduğunu söyledi.
Mezun olan öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Janevska, mezunların geleceğin liderleri olduğunu ve onları topluma yön vermeye davet ettiğini söyledi.
"Filistinli öğrencilerin yanındayız, Gazze'nin yanındayız"
Büyükelçi Ulusoy da Türkiye'nin yakın tarihi, kültürel, beşeri bağları bulunduğu Kuzey Makedonya ile işbirliğinin önemli bir boyutunu eğitim ve kültür alanındaki faaliyetlerin oluşturduğunu dile getirdi.
IBU Yönetim Kurulu Üyesi Aydoğan Ademoski de mezun öğrencilere hayatta cesur olmaları çağrısı yaptı.
Bu yıl 15'inci mezunlarını veren üniversitenin farklı bölümlerinden 350 lisans ve yüksek lisans öğrenci eğitimini tamamladı.