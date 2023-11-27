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Dünya

Vahşetini görmeye gitti

Gazze’de binlerce masumun kanına giren İsrail Başbakanı Netanyahu, taş taş üstünde kalmayan bölgedeki işgalci askerleri ziyaret etti. Çatışmalara verilen "insani aranın" ardından Gazze’ye yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını yineleyen Netanyahu, "Sonuna kadar devam edeceğiz, 'zafere' kadar. Bizi kimse durduramayacak" ifadelerini kullandı.

04:00 - 27/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 00:46 - 27/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyine giderek İsrail askerleriyle görüştü. Burada İsrail askerlerine de hitap eden Netanyahu, “Sonuna kadar devam edeceğiz, ‘zafere’ kadar. Bizi kimse durduramayacak.” ifadelerini kullandı. Netanyahu, bu açıklamasıyla Gazze’de çatışmalara verilen “insani aranın” ardından bölgeye yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını yineledi. İsrail ordusunun 7 Ekim’de başlayan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi’nde 6 bin 150’den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.



#Netanyahu
#İsrail
#Filistin
37 dakika önce
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