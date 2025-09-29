Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Vakalar arttı: Okul yemeklerinden zehirlenenlerin sayısı 6 bine ulaştı

Vakalar arttı: Okul yemeklerinden zehirlenenlerin sayısı 6 bine ulaştı

12:4529/09/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Endonezya’da okul yemeklerinden zehirlenenlerin sayısı 6 bine ulaştı
Endonezya’da okul yemeklerinden zehirlenenlerin sayısı 6 bine ulaştı

Endonezya’da Devlet Başkanı Prabowo Subianto tarafından desteklenen ücretsiz okul yemeklerinden zehirlenen öğrencilerin sayısı 6 bine yükseldi.

Endonezya’da okullarda zehirlenme vakaları artıyor. Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto tarafından desteklenen ücretsiz okul yemeklerinden yedikten sonra zehirlenen öğrencilerin sayısı 6 bine yükseldi. Subianto yaptığı açıklamada, çocuklara ücretsiz yemek sağlama planını savunarak, etkilenenlerin oranının küçük olduğunu ve programın hala oturmaya çalıştığını söyledi. Prabowo Subianto, "Elbette eksiklikler oldu, gıda zehirlenmeleri yaşandı. Servis edilen tüm yemekleri saydık, sapma, eksiklik veya hata yüzde 0,00017 oranında" dedi.


Çocuklarda boy kısalığını önlemeyi amaçlayan programın birçok çocuk için beslenmeyi iyileştirdiğini, istihdam oluşturduğunu ve yerel çiftçilerle balıkçılara ürünlerini satma fırsatı sunduğunu aktaran Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, "Bu, tatmin olduğumuz anlamına gelmiyor. Ama bence, dünya tarihinde bu büyüklükte bir insan çabası daha önce hiç yapılmadı. Brezilya’nın 40 milyon alıcıya ulaşması 11 yıl sürdü" ifadelerini kullandı.


Prabowo program kapsamındaki her mutfağa yiyecek kalitesini test edecek hızlı test ekipmanı, gıda sterilizasyon tepsisi, su filtresi ve merkezi hükümete bağlı kamera sistemi kurulması talimatını verdi.


Ulusal Beslenme Ajansı’ndan geçen hafta yapılan açıklamada, programdaki 9 bin mutfaktan 40’ının standartları karşılamadığı için kapatıldığı belirtilmişti.




#okul yemeği
#Endonezya
#zehirlenme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var hangi maçlar oynanacak? 29 Eylül Pazartesi canlı maç programı