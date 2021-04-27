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Dünya Vatikanda yine taciz skandalı Çocuklara cinsel istismarda bulunan rahip gözaltına alındı
AVRUPA

Vatikan'da yine taciz skandalı: Çocuklara cinsel istismarda bulunan rahip gözaltına alındı

Vatikan'da yeni bir cinsel taciz olayı konuşuluyor. İtalya'da Katolik rahip Giuseppe Rugolo çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındı. Katolik din adamının, Enna vilayetine bağlı Piazza Armerina kasabasında rahiplik görevi sırasında kendisine emanet edilen çocuklara yönelik cinsel istismarda ve tacizde bulunduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
Vatikanda yine taciz skandalı: Çocuklara cinsel istismarda bulunan rahip gözaltına alındı
Giuseppe Rugolo

İtalya'da Katolik rahip, çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Sicilya Adası'ndaki Enna Cumhuriyet Savcılığının soruşturmasında, rahip çocuklara yönelik cinsel istismara karıştığı suçlamasıyla gözaltına alındı ve tedbiren ev hapsine konuldu.

Katolik din adamının, Enna vilayetine bağlı Piazza Armerina kasabasında rahiplik görevi sırasında kendisine emanet edilen çocuklara yönelik cinsel istismarda ve tacizde bulunduğu belirtildi.

Tacize maruz kalan genç yardım istemiş

Rahibin istismarına ilişkin Aralık 2020'de bir gencin yetkililerden yardım talebi bulunduğu aktarıldı.

Enna Cumhuriyet Savcılığının, elde edilen bulgular doğrultusunda başka çocukların da bu rahibin cinsel istismarına maruz kalmış olma ihtimalini değerlendirdiği kaydedildi.

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Taciz mağduru genç Papa'ya mektup yazdı

La Stampa gazetesinin haberine göre, Giuseppe Rugolo isimli rahibin, kurbanı olan bir gencin ihbarı üzerine inceleme başlatıldığı ve gözaltına alındığı ifade edildi.

Söz konusu taciz mağduru gencin daha önce yardım için Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'a da mektup yazdığı bilgisi paylaşıldı.

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