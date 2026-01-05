



Venezuela lideri Maduro mahkemeye sevk edildi: New York'tan ilk görüntüler Dünya

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin düzenlediği operasyonla Karakas'ta kaçırılarak ABD'ye götürülen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores bugün hakim karşısına çıkacak.

Maduro, TSİ'yle 20.00'de yargılanmak üzere getirileceği mahkeme için yola çıkarıldı.

Maduro ve Flores'i taşıyan uçak, New York kentinin kuzeyindeki Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne indi.

Zırhlı araç ve özel kuvvetler eşliğinde New York sokaklarında, Maduro'nun getirildiği konvoy görüntülendi. Venezuelalı liderin yürürken aksaması dikkat çekti.

Elleri bağlı haldeki Maduro'nun, zırhlı yeşil cezaevi aracından indirilip siyah renkli spor bir otomobile naklediğildiği görüldü. Maduro'nun araç değişikliği sırasında keskin nişancılar ve helikopter olası bir saldırı ihtimaline karşılık görev aldı.

Davaya Ortodoks Yahudi hakim atandı

El Pais'te yer alan habere göre, 92 yaşındaki Ortodoks Yahudi yargıç Alvin Hellerstein Maduro davasına bakacak.

Hangi suçlamalar yöneltiliyor?

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve Flores'in New York'a getirildiği gün sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj paylaşmış ve çifte yöneltilen suçları açıklamıştı. Buna göre Maduro narkoterörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve ABD'ye karşı makineli ve yıkıcı silahlar barındırmak gibi suçlarla itham ediliyor.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.











