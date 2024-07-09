Venezuela'da Beryl Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Venezuela basınında çıkan habere göre, Beryl Kasırgası'nın geçen hafta ülkenin kuzeydoğusunu vurması sonucu ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Caddelerin ve sokakların çamur yığınına döndüğü bölgelerde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Beryl Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle 7 bin 960 evde hasar oluşurken, Cumanacoa kentindeki Manzanares Nehri'nin taşması sonucu ev ve araziler sular altında kaldı.

Yetkililer, kasırgadan toplam 29 bin kişinin olumsuz etkilendiğini, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatları doğrultusunda gerekli yardımların ulaştırıldığını bildirdi. Kasırganın etkili olduğu Grenada Adası'nda 3, St. Vincent ve The Grenadines'te 1, Jamaika'da ise 3 kişi hayatını kaybetmişti.