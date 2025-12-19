Venezuela’dan petrolümüzü geri istiyoruz

Venezuela petrolüne tam abluka kararı alan ABD Başkanı Trump, “Petrolümüzü geri istiyoruz” diyerek ülkenin doğal kaynaklarına göz diktiğini açık etti. Venezuela donanmasının petrol tankerlerine refakat etmesi ABD savaş gemileriyle olası bir karşı karşıya gelme riskini artırdı.
Önceki gün Venezuela petrolüne tam abluka uygulayacağını duyuran ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın ABD'ye ait enerji ve petrol haklarını "yasa dışı" aldığını ileri sürerek, "Onları geri istiyoruz" dedi. Trump’ın abluka kararı sonrası Caracas yönetimi, ABD Donanması’na bağlı gemilerin müdahalesine karşı petrol tankerlerini korumak için deniz kuvvetlerini bölgeye sevk etti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Trump’ın maskesinin düştüğünü ve gerçek niyetinin açığa çıktığını vurguladı.
BİZDEN ÇALDILAR
ABD Başkanı Trump, Joint Base Andrews Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya yönelik artan baskısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Venezuela'ya, "yapmamaları gereken şeyleri yapmalarına izin vermeyecekleri" uyarısında bulunan Trump, "Tüm enerji haklarımızı elimizden aldılar. Kısa bir süre önce tüm petrolümüzü yasa dışı olarak aldılar" ifadelerini kullandı.
GERÇEK NİYETİ AÇIĞA ÇIKTI
Maduro, ABD Başkanı Trump'ın yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatının savaş yanlısı ve sömürgeci bir girişim olduğunu belirterek, "Gerçek niyet ortaya çıkmıştır: Egemenliği teslim edecek ve Venezuela’yı bir koloniye dönüştürecek kukla bir hükümeti dayatmak için bir rejim değişikliği hedeflenmektedir" dedi.
VENEZUELA DONANMASI TANKERLERE EŞLİK EDİYOR
ABD Başkanı Trump’ın Venezuela’ya yönelik tam abluka ilanının ardından Caracas yönetimi, petrol tankerlerini korumak amacıyla donanma gemilerini harekete geçirdi. Tankerler, Venezuela donanmasına ait gemilerin eşliğinde limanlardan ayrılmaya başladı. New York Times’ın haberine göre petrol tankerleri, ülke donanmasının yakın koruması altında rotalarına ilerliyor. Washington yönetiminden bir yetkili, refakatçi gemilerin varlığından haberdar olduklarını ve çeşitli seçenekleri değerlendirdiklerini belirtti. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, vatanı "her ne pahasına olursa olsun koruyacaklarını" söyledi.
MEKSİKA’DAN ÇAĞRI
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise ABD’nin Venezuela’nın kuzey kıyıları açıklarında askeri varlığını artırması ve bölgedeki gerilimin tırmanmasının ardından olası "kan dökülmesini" önlemek için Birleşmiş Milletlerin (BM) devreye girmesi çağrısı yaptı. Sheinbaum, dış müdahalelere karşı olduklarını vurgulayarak, "Yabancı müdahaleye hayır, çatışmaların barışçıl yollarla çözümü ve barış için diyalog" ifadesini kullandı.
Ulusa Sesleniş'te kendini övdü
- ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan canlı yayınlanan Ulusa Sesleniş konuşmasında kendi icraatlarını anltattı. ABD Başkanı, "Son 11 ayda Washington'a, Amerikan tarihindeki tüm yönetimlerden daha fazla olumlu değişimler getirdik. Bunun eşi benzeri görülmemiştir" sözleriyle kendi yönetimini övdü. Ülke içi icaatlarını anlatan Trump, dış politikaya ilişkin ise "Konuşmasının sadece bir yerinde Gazze'deki ateşkes sürecine ve İran'a atıf yapan Trump, "Amerika'nın gücünü yeniden tesis ettim, 10 ayda sekiz savaşı çözüme kavuşturdum. Gazze'deki savaşı sona erdirdim. 3 bin yıldır ilk kez Ortadoğu'ya barış getirdim" diye konuştu.