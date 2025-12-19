Venezuela’dan petrolümüzü geri istiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan canlı yayınlanan Ulusa Sesleniş konuşmasında kendi icraatlarını anltattı. ABD Başkanı, "Son 11 ayda Washington'a, Amerikan tarihindeki tüm yönetimlerden daha fazla olumlu değişimler getirdik. Bunun eşi benzeri görülmemiştir" sözleriyle kendi yönetimini övdü. Ülke içi icaatlarını anlatan Trump, dış politikaya ilişkin ise "Konuşmasının sadece bir yerinde Gazze'deki ateşkes sürecine ve İran'a atıf yapan Trump, "Amerika'nın gücünü yeniden tesis ettim, 10 ayda sekiz savaşı çözüme kavuşturdum. Gazze'deki savaşı sona erdirdim. 3 bin yıldır ilk kez Ortadoğu'ya barış getirdim" diye konuştu.