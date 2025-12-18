Vaşington'daki gösteri merkezinin adına 'Trump' eklendi

“Trump-Kennedy Center”
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kennedy Center Yönetim Kurulu'nun isim değişikliği kararı aldığını duyurdu. Alınan kararda gösteri merkezinin yeni isminin "Trump-Kennedy Center" olarak değiştirileceği ifade edildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Vaşington’ın sembol mekanlarından Kennedy Center’ın adının
“Trump-Kennedy Center”
olarak değiştirileceğini açıkladı.
Leavitt, X hesabından yaptığı paylaşımda, isim değişikliği kararının Kennedy Center Yönetim Kurulu tarafından alındığını duyurdu.
Leavitt, paylaşımında,
"Az önce, dünyanın dört bir yanından gelen başarılı kişilerden oluşan saygın Kennedy Center Yönetim Kurulu, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın geçen yıl gösteri merkezini kurtarmak için yaptığı inanılmaz çalışmalar nedeniyle, Kennedy Center'ın adını Trump-Kennedy Center olarak değiştirmek yönünde oybirliğiyle karar verdiğini öğrendim."
ifadelerini kullandı.
Kennedy Center Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Roma Daravi, yazılı bir açıklamayla Leavitt’in ifadelerini doğruladı.
#ABD
#Donald Trump
#Kennedy Center