Vaşington'daki gösteri merkezinin adına 'Trump' eklendi

"Az önce, dünyanın dört bir yanından gelen başarılı kişilerden oluşan saygın Kennedy Center Yönetim Kurulu, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın geçen yıl gösteri merkezini kurtarmak için yaptığı inanılmaz çalışmalar nedeniyle, Kennedy Center'ın adını Trump-Kennedy Center olarak değiştirmek yönünde oybirliğiyle karar verdiğini öğrendim."