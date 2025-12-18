Venezuela’ya petrol ablukası

Karayipler’de ABD’nin hamleleri ve Başkan Donald Trump’ın söylemleri gerilim en üst düzeye ulaştı. Trump, Venezuela rejiminin "Yabancı Terör Örgütü" olarak tanımlandığını belirterek, "Venezuela’ya giren ve Venezuela’dan çıkan tüm yaptırıma tabi petrol tankerlerine tam ve kapsamlı bir abluka emri veriyorum" açıklamasında bulundu. ABD Başkanı, Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Venezuela’nın Güney Amerika tarihinin şimdiye kadar gördüğü en büyük donanma tarafından tamamen kuşatıldığını belirtti ve, "Bu kuşatma daha da büyüyecek ve onlara yaşatacağı şok, daha önce gördükleri hiçbir şeye benzemeyecek. Ta ki bizden daha önce çaldıkları tüm petrolü, toprağı ve diğer varlıkları ABD’ye iade edene kadar" ifadelerini kullandı.





"MADURO REJİMİ GAYRİMEŞRUDUR"

"Varlıklarımızın çalınması başta olmak üzere, terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve insan ticareti gibi pek çok gerekçe nedeniyle Venezuela rejimi, ‘Yabancı Terör Örgütü’ olarak tanımlanmıştır” diyen Trump, “Bu nedenle bugün, Venezuela’ya giren ve Venezuela’dan çıkan tüm yaptırıma tabi petrol tankerlerine tam ve kapsamlı bir abluka emri veriyorum" açıklamasında bulundu. Maduro rejiminin Joe Biden yönetimi döneminde ABD’ye gönderdiği yasa dışı göçmen ve suçluların da hızla Venezuela’ya geri gönderildiğini vurgulayan Trump, "Amerika; suçluların, teröristlerin veya diğer ülkelerin milletimizi soymasına, tehdit etmesine veya zarar vermesine izin vermeyecektir” sözlerini sarf etti.





YENİ VİETNAM SÖYLEMİYLE GÖZDAĞI

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise ülkesinin 25 haftadır ABD'nin askeri kuşatmasına maruz kaldığını belirterek, "Yeni bir Vietnam istemiyoruz" ifadesini kullandı. Maduro, başkent Caracas’ta katıldığı İşçi Sınıfı Kurucu Meclisinde yaptığı konuşmada, ABD’nin çeşitli gerekçeler öne sürerek Venezuela’yı Libya, Afganistan ve Irak’a benzer bir senaryoya sürüklemek istediğini ifade etti. Maduro, "Yeni bir Vietnam istemiyoruz. Venezuela 25 haftadır bu askeri kuşatmadan şikayet ediyor, mücadele ediyor ve onları alt ediyor. Çok boyutlu bir saldırı altındayız ancak Venezuela halkı ne kadar güçlü ve dirayetli olduğunu gösterdi" diye konuştu. "Karayipler’in ve Venezuela’nın barışını savunmak aslında tüm dünyanın barışını savunmaktır” diyen Maduro, “Maksadımız sadece Venezuela'nın değil tüm dünyanın ticaret özgürlüğünü savunmaktır. Kendilerini korsanlık yapma yetkisine sahip sananlara karşı mücadele etmeliyiz" diye konuştu.





HONDURAS’TA DARBE SÖYLENTİLERİ

Diğer yandan Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, genel seçimlerin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen sonuçların kesinleşmemesi üzerine hükümetini devirmeye yönelik darbe girişimi planlandığını öne sürdü. Eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez ise iddiaları reddederek, kendisinin ya da ailesinin hayatına yönelik herhangi bir girişimin sorumluluğunun Devlet Başkanı Castro ve hükümetine ait olacağını belirtti. Sol görüşlü Castro daha önce Trump’ın ülkesindeki seçimlere müdahale ettiğini söyledi. Trump, Honduraslı seçmenleri muhafazakar sağcı Ulusal Parti adayı Nasry Asfura'yı desteklemeye çağırmış ve kazanması halinde Honduras'a "çok fazla destek" sağlama sözü vermişti.





PENTAGON’DA KÖKLÜ DEĞİŞİM

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), orduda kapsamlı bir revizyon hazırlığında olduğu öne sürüldü. Washington Post gazetesinin, ismini açıklamak istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, Pentagon'un ordudaki büyük kuvvet komutanlıklarının yetkilerini azaltarak yeni bir yapıya bağlamayı ve üst düzey komuta kademesindeki güç dengesini yeniden düzenlenmeyi planladığı belirtildi. Söz konusu planın ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talebi doğrultusunda hazırlandığı aktarılan haberde, orduda yapılacak değişikliklerin Başkan Donald Trump yönetiminin Ortadoğu ve Avrupa'dan kaynakları uzaklaştırma çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi. Haberde, plan kapsamında ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Avrupa Komutanlığı (EUCOM) ve Afrika Komutanlığının (AFRICOM) yetkilerinin azaltılarak "ABD Uluslararası Komutanlığı" adı altında yeni bir yapıya bağlanacağı vurgulandı.



