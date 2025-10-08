Vietnam'da Matmo tayfununun neden olduğu sellerde 3 kişi öldü: 5 bine yakın ev hasar aldı

Vietnam'da Matmo tayfununun getirdiği şiddetli yağışların yol açtığı seller sonucu ülkenin kuzey bölgelerinde 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. Tayfunla gelen şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 4 bin 800'den fazla ev hasar aldı
Ağustostan bu yana Kajiki, Ragasa ve Bualoi gibi ölümcül tayfunların etkisindeki Vietnam, son günlerde de Matmo tayfununun neden olduğu olumsuz hava koşullarıyla mücadele ediyor.
Tayfunun şiddetli yağışları beraberinde getirmesi sonucu dün ülkenin kuzey bölgelerinde nehir taşkınları, su baskınları ve heyelanlar meydana geldi.
Yetkililer, tayfunun neden olduğu seller nedeniyle kuzeydeki kentlerde 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişiden ise haber alınamadığını açıkladı.
Yerel basındaki haberlerde de 4 bin 800'den fazla evin sellerde hasar gördüğü bilgisi yer aldı.
Şiddetli yağışların bugün itibarıyla durduğu fakat alçak bölgelerde sel riskine karşı alarm durumunun devam ettiği belirtildi.
Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ise sellerden etkilenen bölgelere destek amacıyla milyonlarca dolarlık acil yardım paketini onayladı.