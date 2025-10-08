Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Vietnam'da Matmo tayfununun neden olduğu sellerde 3 kişi öldü: 5 bine yakın ev hasar aldı

Vietnam'da Matmo tayfununun neden olduğu sellerde 3 kişi öldü: 5 bine yakın ev hasar aldı

14:238/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Adı, Guam yerlilerinin Chamorro dilinde "ağır yağmur" anlamına gelen Matmo, Pasifik'te 2025 tayfun sezonunun 21. şiddetli fırtınası olarak kayda geçti.
Adı, Guam yerlilerinin Chamorro dilinde "ağır yağmur" anlamına gelen Matmo, Pasifik'te 2025 tayfun sezonunun 21. şiddetli fırtınası olarak kayda geçti.

Vietnam'da Matmo tayfununun getirdiği şiddetli yağışların yol açtığı seller sonucu ülkenin kuzey bölgelerinde 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. Tayfunla gelen şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 4 bin 800'den fazla ev hasar aldı

Ağustostan bu yana Kajiki, Ragasa ve Bualoi gibi ölümcül tayfunların etkisindeki Vietnam, son günlerde de Matmo tayfununun neden olduğu olumsuz hava koşullarıyla mücadele ediyor.


Tayfunun şiddetli yağışları beraberinde getirmesi sonucu dün ülkenin kuzey bölgelerinde nehir taşkınları, su baskınları ve heyelanlar meydana geldi.


Yetkililer, tayfunun neden olduğu seller nedeniyle kuzeydeki kentlerde 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişiden ise haber alınamadığını açıkladı.



Yerel basındaki haberlerde de 4 bin 800'den fazla evin sellerde hasar gördüğü bilgisi yer aldı.


Şiddetli yağışların bugün itibarıyla durduğu fakat alçak bölgelerde sel riskine karşı alarm durumunun devam ettiği belirtildi.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ise sellerden etkilenen bölgelere destek amacıyla milyonlarca dolarlık acil yardım paketini onayladı.



Çin'de tayfunun yol açabileceği olası seller ve afet durumu nedeniyle alarma geçilmişti.




#Heyelan
#Matmo tayfunu
#Pham Minh Chinh
#sel
#tayfun
#Vietnam
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı duyurusu geldi mi? KPSS-2025/5 başvuru sonuç sorgulama ekranı